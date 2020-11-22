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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Виктория
Фастав - Виктория: обзор матча 22 ноября 2020
Фастав
22.11.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Виктория
38'
Т. Пожнар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Виктория
Замена
Я. Янецки
️️️️
В. Чантуришвили
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
М. Кацер
82'
Замена
М. Кацер
️️️️
Р. Ржезник
82'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
А. Ба Луа
Замена
Y. Drame
️️️️
Т. Пожнар
80'
79'
Желтая карточка
M. Alvir
73'
Замена
M. Alvir
️️️️
А. Чермак
73'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
З. Ондрашек
62'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
Я. Копиц
ГОЛ! 1:0!
Т. Пожнар
Пас отдал
Л. Джаво
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
3
Petr Buchta
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Виктория
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Фастав
0
P. Martinez
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
4-3-4
3
2
88
26
Прохазка
44
Конде
8
7
Чантуришвили
17
15
Фантис
88
Пожнар
44
Джаво
4-4-3
8
2
Гейда
14
Ржезник
14
Брабец
10
Копиц
47
Чермак
20
Буха
23
Калвах
50
Ба Луа
13
Ондрашек
16
88
Пожнар
27
27
88
Пожнар
7
Чантуришвили
68
Янецки
68
Янецки
7
Чантуришвили
14
Ржезник
66
Кацер
66
Кацер
14
Ржезник
47
Чермак
11
11
47
Чермак
50
Ба Луа
19
Коваржик
19
Коваржик
50
Ба Луа
10
Копиц
11
Каямба
11
Каямба
10
Копиц
13
Ондрашек
9
9
13
Ондрашек
Остались в запасе
Фастав
Виктория
0
P. Slamena
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
0
P. Slamena
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
0
P. Martinez
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Фастав - Виктория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Летна
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