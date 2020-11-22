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Фрайбург - Майнц
Фрайбург - Майнц: обзор матча 22 ноября 2020
Фрайбург
22.11.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Майнц
63'
Н. Петерсен
2'
Ж. Матета
34'
Ж. Матета
40'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Майнц
90'
+2
Замена
Л. Килиан
️️️️
Л. Баррейро
Замена
Г. Тил
️️️️
Б. Сантамария
88'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Л. Хелер
84'
80'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Ж. Матета
70'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Р. Квайсон
70'
Замена
П. Кунде
️️️️
Э. Фернандес
67'
Желтая карточка
М. Ниахате
ГОЛ! 1:3!
Н. Петерсен
63'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
Л. Темпельман
46'
40'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Матета
Пас отдал
Ж. Бутьюс
34'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Матета
2'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Л. Баррейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
20
Лино Темпельман
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Мюллер
30
Гюнтер
3
Линхарт
3
Хайнц
7
Шмид
7
Сантамария
20
Темпельман
32
Грифо
7
Салаи
9
Хелер
18
Петерсен
3-2-2-1-2
27
Центнер
13
Ниахате
42
Хак
6
Сент-Джуст
18
Бросински
6
Фернандес
21
Озтюнали
18
Баррейро
14
Бутьюс
19
Квайсон
14
Матета
20
Темпельман
27
Хефлер
27
Хефлер
20
Темпельман
7
Сантамария
20
Тил
20
Тил
7
Сантамария
9
Хелер
9
Демирович
9
Демирович
9
Хелер
18
Баррейро
15
Килиан
15
Килиан
18
Баррейро
6
Фернандес
25
Кунде
25
Кунде
6
Фернандес
19
Квайсон
9
Онисиво
9
Онисиво
19
Квайсон
14
Матета
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
14
Матета
Остались в запасе
Фрайбург
Майнц
11
У Ен Чон
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
7
Исса Абасс
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Кевин Штегер
АП
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Остались в запасе
11
У Ен Чон
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Остались в запасе
7
Исса Абасс
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Кевин Штегер
АП
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Статистика матча Фрайбург - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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