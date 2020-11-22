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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Старт
Одд - Старт: обзор матча 22 ноября 2020
Одд
22.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
1 : 2
Завершен
Старт
64'
Э. Рууд
52'
E. Schulze
82'
К. Кабран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Старт
Желтая карточка
В. Хофф
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
M. El Makrini
90'
+3
Желтая карточка
M. Ramsland
86'
Замена
V. Bergan
️️️️
E. Marković
Замена
K. Egell-Johnsen
️️️️
Й. Китолано
86'
82'
ГОЛ! 1:2!
К. Кабран
Пас отдал
M. Ramsland
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
F. Nordkvelle
72'
72'
Замена
K. Skaanes
️️️️
E. Schulze
ГОЛ! 1:1!
Э. Рууд
Пас отдал
F. Nordkvelle
64'
62'
Замена
M. Ramsland
️️️️
C. Bolaños
52'
ГОЛ! 0:1!
E. Schulze
Замена
R. Simovic
️️️️
Э. Рашани
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
15
Mohamed El Makrini
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
1
Jonas Deumeland
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
30
Christian Bolaños
ЦФ
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Одд
24
Rasmus Minor
ЦЗ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
22
Robin Simovic
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
Старт
1
Amund Wichne
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Селвик
25
Китолано
4
Бьортуфт
2
Рууд
1
Йоргенсен
15
Хофф
16
Китолано
19
Рашани
90
Бакенга
23
14
2-2-1-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
32
Вихне
23
Сегберг
15
11
Кабран
1
6
30
11
15
25
Китолано
13
13
25
Китолано
19
Рашани
22
22
19
Рашани
14
9
Лауритсен
9
Лауритсен
14
15
4
4
15
11
19
19
11
30
18
18
30
Остались в запасе
Одд
Старт
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
Остались в запасе
1
Amund Wichne
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Одд - Старт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
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Одд
Старт
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
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5
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2017.02.24 10:55
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
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Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
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В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
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