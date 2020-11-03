октябрь 2020
ноябрь 2020
Португалия. Примейра (2020/2021), 6 тур
Бразилия. Серия А 2020, 19 тур
3 ноября, вторник
02:00
Матч завершен
Казахстан. Премьер-лига 2020, 17 тур
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 16 тур
Греция. Суперлига (2020/2021), 2 тур
3 ноября, вторник
18:15
Матч завершен
Германия. Кубок (2020/2021), 1/32 финала
3 ноября, вторник
18:30
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 3 тур, группа A
Лига чемпионов (2020/2021), 3 тур, группа B
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 10 тур
3 ноября, вторник
22:00
Матч завершен
3 ноября, вторник
22:00
Матч завершен
3 ноября, вторник
22:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 3 тур, группа C
3 ноября, вторник
23:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 3 тур, группа D