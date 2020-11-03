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    Расписание матчей 03-11-2020

    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Примейра (2020/2021), 6 тур
    3 ноября, вторник
    00:01
    Боавишта
    3:0
    Бенфика
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2020, 19 тур
    3 ноября, вторник
    02:00
    Гремио
    2:1
    Брагантино
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 17 тур
    3 ноября, вторник
    12:00
    Тобол
    3:0
    Кайсар
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    12:00
    Кайрат
    3:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 16 тур
    3 ноября, вторник
    14:00
    Легион
    4:0
    Ессентуки
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 2 тур
    3 ноября, вторник
    18:15
    Панатинаикос
    1:0
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2020/2021), 1/32 финала
    3 ноября, вторник
    18:30
    Швайнфурт 05
    1:4
    Шальке-04
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 3 тур, группа A
    3 ноября, вторник
    20:55
    Локомотив
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    23:00
    Зальцбург
    2:6
    Бавария
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 3 тур, группа B
    3 ноября, вторник
    20:55
    Шахтер
    0:6
    Боруссия
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    23:00
    Реал
    3:2
    Интер
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 10 тур
    3 ноября, вторник
    22:00
    Брентфорд
    1:1
    Суонси
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:00
    Хаддерсфилд Таун
    1:2
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:00
    Норвич Сити
    0:0
    Миллуолл
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:00
    Шеффилд Уэнсдэй
    1:0
    Борнмут
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Блэкберн
    0:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    22:45
    Кардифф
    3:0
    Барнсли
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 3 тур, группа C
    3 ноября, вторник
    23:00
    Манчестер Сити
    3:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    23:00
    Порту
    3:0
    Марсель
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 3 тур, группа D
    3 ноября, вторник
    23:00
    Мидтьюлланд
    1:2
    Аякс
    Матч завершен
    3 ноября, вторник
    23:00
    Аталанта
    0:5
    Ливерпуль
    Матч завершен
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