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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Локомотив - Атлетико
Локомотив - Атлетико: обзор матча 03 ноября 2020
Локомотив
03.11.2020, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
25'
А. Миранчук
18'
Х. Хименес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Атлетико
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
А. Миранчук
89'
Желтая карточка
В. Игнатьев
83'
78'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Витоло
77'
Травма
Витоло
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
70'
69'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Корреа
69'
Замена
Витоло
️️️️
М. Льоренте
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Ф. Смолов
64'
Желтая карточка
С. Райкович
54'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
51'
49'
Желтая карточка
Р. Лоди
46'
Замена
Коке
️️️️
С. Ньигес
44'
Желтая карточка
С. Ньигес
Желтая карточка
М. Серкейра
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
25'
24'
Желтая карточка
Э. Эррера
23'
Желтая карточка
Л. Суарес
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хименес
Пас отдал
Э. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
20
Никита Иосифов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
11
Херман Валера
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
3-4-1-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
41
Райкович
26
Серкейра
31
Рыбус
20
Крыховяк
25
Куликов
27
Живоглядов
21
Миранчук
29
Зе Луиш
90
Смолов
4-3-1-2
13
Облак
2
Триппьер
15
Савич
20
Хименес
6
Лоди
14
Льоренте
8
Ньигес
16
Эррера
10
Корреа
9
Суарес
79
Феликс
90
Смолов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
90
Смолов
21
Миранчук
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
21
Миранчук
10
Корреа
18
Лемар
18
Лемар
10
Корреа
Витоло
34
Торрейра
34
Торрейра
Витоло
8
Ньигес
6
Коке
6
Коке
8
Ньигес
14
Льоренте
7
Витоло
7
Витоло
14
Льоренте
Остались в запасе
Локомотив
Атлетико
16
Андрей Савин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
11
Херман Валера
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
11
Херман Валера
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Локомотив - Атлетико
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
РЖД-Арена
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