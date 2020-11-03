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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Марсель
Порту - Марсель: обзор матча 03 ноября 2020
Порту
03.11.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
3 : 0
Завершен
Марсель
4'
М. Марега
28'
С. Оливейра (П)
69'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Марсель
Замена
М. Тареми
️️️️
Отавио
89'
Замена
М. Груйич
️️️️
С. Оливейра
89'
Замена
Р. Бару
️️️️
М. Марега
88'
86'
Желтая карточка
К. Строотман
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Х. Корона
85'
82'
Замена
К. Строотман
️️️️
Б. Камара
82'
Замена
М. Аке
️️️️
Ф. Товен
79'
Желтая карточка
А. Гонсалес
77'
Замена
В. Жермен
️️️️
Д. Бенедетто
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Л. Диас
75'
ГОЛ! 3:0!
Л. Диас
Пас отдал
Х. Корона
69'
65'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Д. Пайет
65'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
М. Сансон
64'
Желтая карточка
Ж. Амави
58'
Желтая карточка
Б. Камара
36'
Желтая карточка
Ф. Товен
Желтая карточка
С. Оливейра
32'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Оливейра
28'
10'
Пенальти не реализован!
Д. Пайет
ГОЛ! 1:0!
М. Марега
Пас отдал
Х. Корона
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
12
Сануси
99
Мбемба
5
Сарр
13
Манафа
8
Урибе
27
Оливейра
14
Диас
25
Отавио
17
Корона
91
Марега
4-1-2-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
8
Сансон
21
Ронжье
10
Товен
10
Пайет
9
Бенедетто
17
Корона
20
Виейра
20
Виейра
17
Корона
27
Оливейра
8
Груйич
8
Груйич
27
Оливейра
91
Марега
28
Бару
28
Бару
91
Марега
14
Диас
10
Накадзима
10
Накадзима
14
Диас
25
Отавио
9
Тареми
9
Тареми
25
Отавио
10
Пайет
11
Энрике
11
Энрике
10
Пайет
10
Товен
11
Аке
11
Аке
10
Товен
8
Сансон
27
Кюизанс
27
Кюизанс
8
Сансон
8
Камара
8
Строотман
8
Строотман
8
Камара
9
Бенедетто
98
Жермен
98
Жермен
9
Бенедетто
Остались в запасе
Порту
Марсель
14
Нану
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
14
Нану
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Порту - Марсель
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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