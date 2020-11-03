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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Бавария
Зальцбург - Бавария: обзор матча 03 ноября 2020
Зальцбург
03.11.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
2 : 6
Завершен
Бавария
4'
М. Бериша
66'
М. Окугава
21'
Р. Левандовски (П)
44'
Р. Кристенсен (АГ)
79'
Д. Боатенг
83'
Л. Сане
88'
Р. Левандовски
90+2'
Л. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Бавария
90'
+2
ГОЛ! 2:6!
Л. Эрнандес
90'
+1
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Т. Мюллер
90'
+1
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Гнабри
88'
ГОЛ! 2:5!
Р. Левандовски
Пас отдал
Х. Мартинес
Желтая карточка
Э. Мвепу
85'
83'
ГОЛ! 2:4!
Л. Сане
Пас отдал
Й. Киммих
79'
ГОЛ! 2:3!
Д. Боатенг
Пас отдал
Й. Киммих
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
М. Бериша
76'
75'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
К. Толиссо
75'
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Коман
74'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Б. Павар
68'
Желтая карточка
С. Гнабри
ГОЛ! 2:2!
М. Окугава
Пас отдал
А. Рамальо
66'
Замена
М. Окугава
️️️️
З. Юнузович
65'
Замена
Н. Окафор
️️️️
С. Койта
65'
Желтая карточка
М. Камара
53'
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Р. Кристенсен
Пас отдал
Т. Мюллер
23'
Желтая карточка
Б. Павар
21'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:0!
М. Бериша
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Секу Койта
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
5
Рамальо
8
Вебер
5
Кристенсен
4
Камара
16
Юнузович
12
Мвепу
8
Собослаи
20
Бериша
20
Койта
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
5
Алаба
21
Эрнандес
6
Киммих
8
Толиссо
7
Гнабри
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
16
Юнузович
7
Окугава
7
Окугава
16
Юнузович
20
Койта
19
Окафор
19
Окафор
20
Койта
20
Бериша
68
Онгуене
68
Онгуене
20
Бериша
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
28
Павар
70
Сарр
70
Сарр
28
Павар
8
Толиссо
88
Мартинес
88
Мартинес
8
Толиссо
7
Гнабри
11
Коста
11
Коста
7
Гнабри
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
Остались в запасе
Зальцбург
Бавария
33
Александр Вальке
ВР
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Зальцбург - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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