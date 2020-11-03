Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Борнмут
Шеффилд Уэнсдэй - Борнмут: обзор матча 03 ноября 2020
Шеффилд Уэнсдэй
03.11.2020, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
69'
Б. Беннэн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Борнмут
Красная карточка
K. Harris
90'
+5
Замена
I. Brown
️️️️
А. Рич
84'
80'
Замена
Д. Стейси
️️️️
Д. Рико
Замена
К. Патерсон
️️️️
Э. Качунга
79'
72'
Замена
Л. Кук
️️️️
А. Данжума
69'
Красная карточка
С. Кук
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Беннэн
69'
67'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Д. Брукс
Желтая карточка
J. BÃ¶rner
60'
Желтая карточка
Л. Палмер
44'
Желтая карточка
Й. Пелюпесси
42'
34'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Желтая карточка
Э. Качунга
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
3-5-1-1
33
Уайлдсмит
31
27
28
Одубайо
7
6
Пелюпесси
10
Беннэн
3
Рич
10
Виндасс
2
Палмер
10
Качунга
3-2-2-2-1
31
Бегович
27
Кук
15
Смит
6
Келли
2
Мефам
15
Рико
8
Лерма
32
Гослинг
7
Брукс
7
Данжума
7
Кинг
10
Качунга
13
Патерсон
13
Патерсон
10
Качунга
3
Рич
24
24
3
Рич
15
Рико
3
Стейси
3
Стейси
15
Рико
7
Данжума
4
Кук
4
Кук
7
Данжума
7
Брукс
19
Соланке
19
Соланке
7
Брукс
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Борнмут
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Остались в запасе
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Борнмут
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Борнмут
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+