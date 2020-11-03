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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити: обзор матча 03 ноября 2020
Хаддерсфилд Таун
03.11.2020, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
43'
Д. Корома
77'
Д. Дасилва
83'
Д. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
Желтая карточка
Д. Хогг
90'
+1
Замена
M. Daly
️️️️
C. Schindler
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
Д. Патерсон
Пас отдал
Д. Дасилва
Замена
А. Дьякаби
️️️️
И. Мбенза
79'
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дасилва
Пас отдал
А. Семеньо
Желтая карточка
Б. Хамер
75'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
Д. Корома
74'
Желтая карточка
М. Сарр
72'
68'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
C. Brunt
68'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Н. Уэллс
59'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
T. Rowe
ГОЛ! 1:0!
Д. Корома
Пас отдал
И. Мбенза
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
11
Chris Brunt
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
27
Адама Дьякаби
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
3-2-3-2
29
Хамер
19
Стирмен
26
23
Сарр
15
Тоффоло
2
Пипа
7
Мбенза
6
Хогг
27
О'Брайен
22
Кэмпбелл
37
Корома
3-3-2-2
25
Бентли
26
Калас
12
Дасилва
32
Хант
10
19
Бакинсон
26
Винер
11
47
О'Доуда
21
Уэллс
18
Мартин
37
Корома
6
Эйтинг
6
Эйтинг
37
Корома
7
Мбенза
27
Дьякаби
27
Дьякаби
7
Мбенза
26
10
10
26
11
35
Патерсон
35
Патерсон
11
10
18
Дьедиу
18
Дьедиу
10
21
Уэллс
42
Семеньо
42
Семеньо
21
Уэллс
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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