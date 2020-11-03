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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Суонси
Брентфорд - Суонси: обзор матча 03 ноября 2020
Брентфорд
03.11.2020, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
36'
А. Тони
77'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Суонси
Желтая карточка
М. Форсс
88'
Замена
М. Форсс
️️️️
Б. Мбемо
84'
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Пас отдал
М. Гримес
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
76'
70'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Д. Лоу
Замена
В. Янельт
️️️️
Э. Маркондес
69'
Замена
С. Каньос
️️️️
С. Годдос
62'
61'
Замена
М. Гримес
️️️️
Д. Фултон
61'
Замена
К. Палмер
️️️️
Я. Дханда
Желтая карточка
Э. Маркондес
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Тони
Пас отдал
М. Йенсен
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
45
Кейси Палмер
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
4-3-2-1
1
Райя
3
Генри
5
Гуд
2
Пайннок
3
Дальсгаард
8
Йенсен
10
Маркондес
10
Да Силва
7
Годдос
19
Мбемо
17
Тони
3-2-3-1-1
28
Вудман
6
Гехи
5
Кабанго
6
Беннетт
14
Робертс
21
Бидуэлл
31
Дханда
4
Фултон
8
Смит
24
Айю
9
Лоу
10
Маркондес
27
Янельт
27
Янельт
10
Маркондес
7
Годдос
7
Каньос
7
Каньос
7
Годдос
19
Мбемо
88
Форсс
88
Форсс
19
Мбемо
9
Лоу
14
Дьекереш
14
Дьекереш
9
Лоу
31
Дханда
45
Палмер
45
Палмер
31
Дханда
4
Фултон
6
Гримес
6
Гримес
4
Фултон
Остались в запасе
Брентфорд
Суонси
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Стивен Бенда
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Стивен Бенда
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Брентфорд - Суонси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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