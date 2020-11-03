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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Аполлон Смирнис
Панатинаикос - Аполлон Смирнис: обзор матча 03 ноября 2020
Панатинаикос
03.11.2020, вторник, 18:15
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
27'
А. Хадзийованнис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Аполлон Смирнис
90'
+4
Желтая карточка
Т. Бединелли
Желтая карточка
С. Диудис
90'
+2
Вторая желтая
Y. Mollo
90'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
Шавьер
78'
Замена
D. Karagiannis
️️️️
А. Пунгурас
77'
74'
Замена
И. Колл
️️️️
F. Andoni
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
Ф. Македа
73'
72'
Желтая карточка
С. Цилулис
Желтая карточка
Y. Mollo
57'
Замена
D. Serpezis
️️️️
С. Александропулос
57'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Лисгарас
36'
Желтая карточка
D.
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Хадзийованнис
27'
26'
Желтая карточка
К. Бручич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Карлитос
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Аполлон Смирнис
0
Domingues
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЛВ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
20
Savvas Tsambouris
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Аполлон Смирнис
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
21
Василиос Витлис
ЦЗ
77
Исраэль Колл
ЦП
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
2-1-3-4
1
Диудис
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
8
Маурисио
14
Александропулос
10
Карлитос
19
Загаритис
14
9
Македа
16
Шавьер
7
Хадзийованнис
4-3-1-3
5
Баксеванидис
2
Бручич
31
Лисгарас
0
14
Сливка
64
23
Цилулис
29
Бединелли
11
20
87
15
Пунгурас
38
38
15
Пунгурас
16
Шавьер
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
16
Шавьер
14
Александропулос
58
58
14
Александропулос
9
Македа
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
9
Македа
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
64
77
Колл
77
Колл
64
Остались в запасе
Панатинаикос
Аполлон Смирнис
23
Василиос Ксенопулос
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
Остались в запасе
23
Василиос Ксенопулос
ВР
17
D. Emmanouilidis
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Остались в запасе
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
0
I. Varkas
ЦФ
8
Anastasios Lagos
ЦФ
0
Ritchie Kitoko
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦЗ
14
Leonidas Rossi
ЦФ
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Панатинаикос - Аполлон Смирнис
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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