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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Олимпиакос
Манчестер Сити - Олимпиакос: обзор матча 03 ноября 2020
Манчестер Сити
03.11.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
3 : 0
Завершен
Олимпиакос
12'
Ф. Торрес
81'
Г. Жезус
90'
Ж. Канселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Олимпиакос
ГОЛ! 3:0!
Ж. Канселу
Пас отдал
Ф. Нмеча
90'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
К. Де Брюйне
85'
85'
Замена
Э. Судани
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Ж. Канселу
️️️️
К. Уокер
82'
Замена
Б. Силва
️️️️
Р. Стерлинг
82'
ГОЛ! 2:0!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
81'
76'
Замена
️️️️
Ю. Эль-Араби
73'
Замена
Г. Масурас
️️️️
М. Камара
Замена
Родри
️️️️
Ф. Фоден
69'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Марез
69'
55'
Желтая карточка
М. Камара
46'
Замена
Пепе
️️️️
А. Бухалакис
46'
Замена
Брума
️️️️
Л. Ранджелович
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
К. Де Брюйне
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
77
Брума
ЛВ
88
Пепе
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
6
Стоунз
15
Аке
2
Уокер
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
26
Марез
47
Фоден
14
Торрес
4-1-2-2-1
1
Са
4
Сиссе
13
Рафинья
35
Семеду
25
Холебас
6
М'Вила
41
Бухалакис
2
Камара
77
Ранджелович
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
11
Де Брюйне
8
Нмеча
8
Нмеча
11
Де Брюйне
2
Уокер
2
Канселу
2
Канселу
2
Уокер
47
Фоден
16
Родри
16
Родри
47
Фоден
19
Стерлинг
20
Силва
20
Силва
19
Стерлинг
26
Марез
9
Жезус
9
Жезус
26
Марез
2
Камара
7
Масурас
7
Масурас
2
Камара
77
Ранджелович
77
Брума
77
Брума
77
Ранджелович
41
Бухалакис
88
Пепе
88
Пепе
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
2
Судани
2
Судани
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Манчестер Сити
Олимпиакос
1
Джеймс Траффорд
ВР
80
Адриан Бернабе
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Рубен Винагре
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
80
Адриан Бернабе
ЦП
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
19
Рубен Винагре
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Манчестер Сити - Олимпиакос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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