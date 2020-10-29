сентябрь 2020
октябрь 2020
Португалия. Примейра (2020/2021), 1 тур
29 октября, четверг
00:45
Матч завершен
США. МЛС 2020, группа e
29 октября, четверг
02:00
Матч завершен
29 октября, четверг
02:30
Матч завершен
29 октября, четверг
02:30
Матч завершен
29 октября, четверг
02:30
Матч завершен
29 октября, четверг
02:30
Матч завершен
29 октября, четверг
04:00
Матч завершен
29 октября, четверг
05:00
Матч завершен
29 октября, четверг
05:30
Матч завершен
29 октября, четверг
05:30
Матч завершен
США. МЛС 2020
29 октября, четверг
03:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 8 тур, группа B
29 октября, четверг
09:00
Матч завершен
Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа G
Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа H
Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа I
Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа J
Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа K
Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа L
29 октября, четверг
20:55
Матч завершен
29 октября, четверг
20:55
Матч завершен
Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа A
Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа B
Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа C
Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа D
Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа E
Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа F
29 октября, четверг
23:00
Матч завершен
29 октября, четверг
23:00
Матч завершен