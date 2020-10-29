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    Расписание матчей 29-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Примейра (2020/2021), 1 тур
    29 октября, четверг
    00:45
    Спортинг
    3:1
    Жил Висенте
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    29 октября, четверг
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:0
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    02:30
    Цинциннати
    0:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    02:30
    Орландо Сити
    4:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    02:30
    Филадельфия Юнион
    2:1
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    02:30
    Торонто
    0:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    03:30
    Даллас
    2:1
    Интер
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    04:00
    Ди Си Юнайтед
    1:0
    Коламбус
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    05:00
    Портленд
    5:2
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    05:30
    Лос-Анджелес
    2:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    05:30
    Сан-Хосе
    2:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    США. МЛС 2020
    29 октября, четверг
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    2:1
    Колорадо
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 8 тур, группа B
    29 октября, четверг
    09:00
    Уфа (мол)
    7:6
    Химки (мол)
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа G
    29 октября, четверг
    20:55
    АЕК
    1:2
    Лестер
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    20:55
    Заря
    1:2
    Брага
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа H
    29 октября, четверг
    20:55
    Милан
    3:0
    Спарта
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    20:55
    Лилль
    2:2
    Селтик
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа I
    29 октября, четверг
    20:55
    Карабах
    1:3
    Вильярреал
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    20:55
    Сивасспор
    1:2
    Маккаби
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа J
    29 октября, четверг
    20:55
    ЛАСК
    4:3
    Лудогорец
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    20:55
    Антверпен
    1:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа K
    29 октября, четверг
    20:55
    ЦСКА
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    20:55
    Фейеноорд
    1:4
    Вольфсберг
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа L
    29 октября, четверг
    20:55
    Црвена Звезда
    5:1
    Слован
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    20:55
    Гент
    1:4
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа A
    29 октября, четверг
    23:00
    Рома
    0:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    23:00
    ЧФР Клуж
    1:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа B
    29 октября, четверг
    23:00
    Арсенал
    3:0
    Дандолк
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    23:00
    Мольде
    1:0
    Рапид
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа C
    29 октября, четверг
    23:00
    Славия
    1:0
    Байер
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    23:00
    Ницца
    1:0
    Хапоэль БШ
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа D
    29 октября, четверг
    23:00
    Бенфика
    3:0
    Стандард
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    23:00
    Рейнджерс
    1:0
    Лех
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа E
    29 октября, четверг
    23:00
    Гранада
    0:0
    ПАОК
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    23:00
    Омония
    1:2
    ПСВ
    Матч завершен
    Лига Европы (2020/2021), 2 тур, группа F
    29 октября, четверг
    23:00
    АЗ Алкмаар
    4:1
    Риека
    Матч завершен
    29 октября, четверг
    23:00
    Реал Сосьедад
    0:1
    Наполи
    Матч завершен
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