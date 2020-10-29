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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Динамо Загреб
ЦСКА - Динамо Загреб: обзор матча 29 октября 2020
ЦСКА
29.10.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа K, 2 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Загреб
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Динамо Загреб
90'
+3
Замена
С. Мохаррами
️️️️
М. Оршич
90'
+1
Желтая карточка
К. Якич
Замена
К. Бистрович
️️️️
М. Фернандес
84'
81'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Д. Перич
Замена
И. Ахметов
️️️️
К. Кучаев
80'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
И. Обляков
80'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Ч. Эджуке
75'
Замена
А. Гайч
️️️️
Ф. Чалов
74'
66'
Замена
К. Якич
️️️️
Л. Иванушец
66'
Замена
М. Гавранович
️️️️
Б. Петкович
61'
Желтая карточка
Б. Петкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Иван Обляков
АП
45
Никола Влашич
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
18
Константин Кучаев
ПП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Робби Бертон
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
10
Лирим Кастрати
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
78
Дивеев
32
Магнуссон
6
Фернандес
21
Эджуке
22
Марадишвили
18
Кучаев
10
Обляков
19
Зайнутдинов
45
Влашич
63
Чалов
4-1-2-2-1
25
Ливакович
30
Стоянович
5
Лауритсен
24
Гвардиол
55
Перич
4
Франьич
14
Майер
45
Адеми
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
18
Кучаев
97
Ахметов
97
Ахметов
18
Кучаев
10
Обляков
66
Дзагоев
66
Дзагоев
10
Обляков
6
Фернандес
8
Бистрович
8
Бистрович
6
Фернандес
21
Эджуке
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
21
Эджуке
63
Чалов
19
Гайч
19
Гайч
63
Чалов
55
Перич
10
Кастрати
10
Кастрати
55
Перич
17
Иванушец
18
Якич
18
Якич
17
Иванушец
99
Оршич
18
Мохаррами
18
Мохаррами
99
Оршич
9
Петкович
19
Гавранович
19
Гавранович
9
Петкович
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо Загреб
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
6
Йосип Шутало
ЦЗ
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
18
Робби Бертон
ЦП
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Остались в запасе
6
Йосип Шутало
ЦЗ
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
18
Робби Бертон
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча ЦСКА - Динамо Загреб
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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