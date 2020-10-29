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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Слован
Црвена Звезда - Слован: обзор матча 29 октября 2020
Црвена Звезда
29.10.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа L, 2 тур
5 : 1
Завершен
Слован
7'
Э. Набуан
22'
Э. Набуан
50'
М. Гайич
67'
А. Катай
70'
Д. Фальчинелли
41'
М. Матоушек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Слован
90'
+1
Замена
М. Фукала
️️️️
Д. Москера
90'
+1
Замена
Я. Барац
️️️️
К. Мара
Замена
А. Вуканович
️️️️
А. Катай
88'
Замена
Р. Панков
️️️️
Д. Фальчинелли
88'
86'
Замена
Я. Сулц
️️️️
Я. Громада
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
83'
Замена
Ж. Гаврич
️️️️
М. Иванич
83'
Замена
Н. Петрович
️️️️
Э. Набуан
83'
Замена
М. Гобельич
️️️️
М. Родич
75'
75'
Замена
М. Беран
️️️️
М. Матоушек
75'
Замена
М. Рабушич
️️️️
А. Юсуф
ГОЛ! 5:1!
Д. Фальчинелли
Пас отдал
Э. Набуан
70'
ГОЛ! 4:1!
А. Катай
67'
Желтая карточка
М. Борян
66'
ГОЛ! 3:1!
М. Гайич
50'
41'
ГОЛ! 2:1!
М. Матоушек
Пас отдал
М. Садилек
ГОЛ! 2:0!
Э. Набуан
Пас отдал
М. Иванич
22'
ГОЛ! 1:0!
Э. Набуан
Пас отдал
М. Родич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
22
Велько Николич
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
13
Мартин Матоушек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Црвена Звезда
32
Марко Чопич
ВР
1
Зоран Попович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
21
Велько Шимич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Слован
32
Лукаш Хасалик
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
26
Якуб Барац
ЦП
22
Ян Сулц
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
7
Михал Беран
АП
16
Лукаш Чано
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
4-2-2-2
82
Борян
23
Родич
5
Дегенек
19
Милунович
22
Гайич
22
Николич
35
Жуниор
10
Катай
4
Иванич
11
Фальчинелли
31
Набуан
3-1-4-1-1
1
Нгуйен
37
Халуш
3
Микула
13
Тижани
14
Громада
23
Мара
3
Косцельник
23
Садилек
13
Матоушек
8
Москера
9
Юсуф
4
Иванич
80
Гаврич
80
Гаврич
4
Иванич
11
Фальчинелли
12
Панков
12
Панков
11
Фальчинелли
23
Родич
77
Гобельич
77
Гобельич
23
Родич
31
Набуан
18
Петрович
18
Петрович
31
Набуан
10
Катай
9
Вуканович
9
Вуканович
10
Катай
13
Матоушек
7
Беран
7
Беран
13
Матоушек
23
Мара
26
Барац
26
Барац
23
Мара
14
Громада
22
Сулц
22
Сулц
14
Громада
8
Москера
22
Фукала
22
Фукала
8
Москера
9
Юсуф
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Юсуф
Остались в запасе
Црвена Звезда
Слован
32
Марко Чопич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
90
Никола Крстович
ЦФ
1
Зоран Попович
ВР
21
Велько Шимич
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
32
Лукаш Хасалик
ВР
16
Лукаш Чано
ЦФ
18
Давид Канкола
ЦП
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
32
Марко Чопич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
90
Никола Крстович
ЦФ
1
Зоран Попович
ВР
21
Велько Шимич
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Остались в запасе
32
Лукаш Хасалик
ВР
16
Лукаш Чано
ЦФ
18
Давид Канкола
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Црвена Звезда - Слован
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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