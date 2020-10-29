Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Антверпен - Тоттенхэм
Антверпен - Тоттенхэм: обзор матча 29 октября 2020
Антверпен
29.10.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа J, 2 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
29'
Л. Рафаэлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Мбокани
90'
Замена
К. Бенавенте
️️️️
Л. Рафаэлов
88'
Желтая карточка
Б. Верстате
84'
Замена
Б. Верстате
️️️️
М. Онгла
69'
Замена
А. Бута
️️️️
К. Миеси
58'
58'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
50'
46'
Замена
Х. Сон
️️️️
К. Винисиус
46'
Замена
Л. Моура
️️️️
С. Бергвейн
46'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Алли
46'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Д. Ло Чельсо
ГОЛ! 1:0!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
Д. Мбокани
29'
Желтая карточка
А. Сек
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
18
Симен Юклеред
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Антверпен
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
19
Деннис Киркин
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
4-5-1
1
Бутез
4
Сек
25
Гелин
18
Онгла
2
Де Лат
38
Арун
18
Геркенс
23
Миеси
11
Рафаэлов
18
Юклеред
70
Мбокани
4-1-3-2
1
Льорис
92
Орье
3
Регилон
6
Санчес
4
Дэвис
4
Уинкс
18
Бэйл
8
Алли
20
Ло Чельсо
34
Бергвейн
95
Винисиус
23
Миеси
20
Бута
20
Бута
23
Миеси
11
Рафаэлов
14
Бенавенте
14
Бенавенте
11
Рафаэлов
18
Онгла
4
Верстате
4
Верстате
18
Онгла
20
Ло Чельсо
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
20
Ло Чельсо
95
Винисиус
7
Сон
7
Сон
95
Винисиус
34
Бергвейн
7
Моура
7
Моура
34
Бергвейн
8
Алли
9
Ламела
9
Ламела
8
Алли
18
Бэйл
9
Кейн
9
Кейн
18
Бэйл
Остались в запасе
Антверпен
Тоттенхэм
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Франк Бойя
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
47
Джек Кларк
ПВ
19
Деннис Киркин
ЦП
1
Джо Харт
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Франк Бойя
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
19
Деннис Киркин
ЦП
1
Джо Харт
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Антверпен - Тоттенхэм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Босейлстадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Антверпен
Тоттенхэм
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+