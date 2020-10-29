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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Риека
АЗ Алкмаар - Риека: обзор матча 29 октября 2020
АЗ Алкмаар
29.10.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 2 тур
4 : 1
Завершен
Риека
6'
Т. Коопмейнерс (П)
20'
А. Гюдмюндссон
51'
Й. Карлссон
60'
А. Гюдмюндссон
72'
С. Куленович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Риека
Замена
М. Гуллит
️️️️
Б. Мартинс-Инди
89'
86'
Желтая карточка
И. Лепиньица
80'
Замена
М. Распопович
️️️️
И. Томечак
72'
ГОЛ! 4:1!
С. Куленович
Пас отдал
С. Лончар
Замена
Х. Эвьен
️️️️
К. Стенгс
66'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Й. Карлссон
66'
65'
Замена
Т. Халилович
️️️️
Ф. Андрияшевич
64'
Замена
И. Лепиньица
️️️️
Д. Велкоски
64'
Замена
С. Ятеке
️️️️
Л. Менало
Замена
Р. Лиувен
️️️️
П. Хацидиакос
61'
ГОЛ! 4:0!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
Т. Коопмейнерс
60'
ГОЛ! 3:0!
Й. Карлссон
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
51'
34'
Желтая карточка
Л. Менало
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
31'
ГОЛ! 2:0!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
20'
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
17'
13'
Желтая карточка
С. Куленович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Коопмейнерс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Риека
33
Иван Невистич
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
11
Франко Андрияшевич
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
АЗ Алкмаар
56
Элбер Эвора
ВР
1
Бо Реус
ВР
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
32
Des Kunst
ЦФ
Риека
31
Давид Нволокор
ВР
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
20
Момчило Распопович
ЦЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
13
Иван Лепиньица
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
32
Andrej Prskalo
ЦФ
11
Стерлинг Ятеке
ЦФ
3-1-3-2-1
40
Бизот
5
Вейндал
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
де Вит
14
Стенгс
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
4-4-2
33
Невистич
6
Смольчич
23
Стефули
27
Томечак
26
Эсковаль
10
Лончар
24
Павичич
14
Велкоски
11
Андрияшевич
17
Менало
17
Куленович
21
Карлссон
7
Абухляль
7
Абухляль
21
Карлссон
14
Стенгс
26
Эвьен
26
Эвьен
14
Стенгс
4
Мартинс-Инди
40
Гуллит
40
Гуллит
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
3
Лиувен
3
Лиувен
4
Хацидиакос
27
Томечак
20
Распопович
20
Распопович
27
Томечак
11
Андрияшевич
7
Халилович
7
Халилович
11
Андрияшевич
14
Велкоски
13
Лепиньица
13
Лепиньица
14
Велкоски
17
Менало
11
Ятеке
11
Ятеке
17
Менало
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Риека
9
Юсуф Бараши
ЦФ
32
Des Kunst
ЦФ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
56
Элбер Эвора
ВР
1
Бо Реус
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
32
Andrej Prskalo
ЦФ
31
Давид Нволокор
ВР
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
9
Юсуф Бараши
ЦФ
32
Des Kunst
ЦФ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
56
Элбер Эвора
ВР
1
Бо Реус
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
Остались в запасе
32
Andrej Prskalo
ЦФ
31
Давид Нволокор
ВР
32
Армандо Анастасио
ЛЗ
2
Филип Браут
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча АЗ Алкмаар - Риека
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Информация о матче
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