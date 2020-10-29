Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - ЦСКА София
Рома - ЦСКА София: обзор матча 29 октября 2020
Рома
29.10.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА София
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - ЦСКА София
89'
Замена
И. Турицов
️️️️
Т. Вион
89'
Замена
А. Ахмедов
️️️️
Ю. Санкаре
87'
Желтая карточка
Г. Бусатто
86'
Желтая карточка
П. Занев
Желтая карточка
Г. Вильяр
84'
81'
Замена
Т. Родригеш
️️️️
Жеферсон
Желтая карточка
Р. Карсдорп
80'
80'
Замена
С. Бельтраме
️️️️
А. Юга
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
К. Перес
75'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Б. Майорал
70'
64'
Замена
Энрике
️️️️
Д. Синклэйр
Замена
Жуан
️️️️
К. Смоллинг
57'
Замена
Педро
️️️️
Г. Мхитарян
46'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Л. Спинаццола
46'
Желтая карточка
Б. Перес
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
9
Али Соу
ЦФ
30
Георги Йомов
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
25
Пламен Галабов
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
10
Грехэм Кэри
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
14
Жюль Кейта
ПВ
93
Энрике
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
37
Спинаццола
17
Фасио
6
Смоллинг
3
Кумбула
22
Мхитарян
12
Вильяр
4
Кристанте
33
Перес
23
Перес
9
Майорал
4-3-3
1
Бусатто
18
Мазику
6
Антов
3
Жеферсон
11
Занев
15
Вион
13
Санкаре
22
Юга
24
Синклэйр
30
Йомов
9
Соу
6
Смоллинг
15
Жуан
15
Жуан
6
Смоллинг
37
Спинаццола
2
Карсдорп
2
Карсдорп
37
Спинаццола
23
Перес
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
23
Перес
22
Мхитарян
9
Педро
9
Педро
22
Мхитарян
9
Майорал
10
Джеко
10
Джеко
9
Майорал
24
Синклэйр
93
Энрике
93
Энрике
24
Синклэйр
3
Жеферсон
20
Родригеш
20
Родригеш
3
Жеферсон
13
Санкаре
70
Ахмедов
70
Ахмедов
13
Санкаре
15
Вион
19
Турицов
19
Турицов
15
Вион
22
Юга
10
Бельтраме
10
Бельтраме
22
Юга
Остались в запасе
Рома
ЦСКА София
62
Томмазо Миланезе
ЦП
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
10
Грехэм Кэри
ЦП
25
Пламен Галабов
ЦЗ
14
Жюль Кейта
ПВ
25
Димитар Евтимов
ВР
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
62
Томмазо Миланезе
ЦП
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
Остались в запасе
10
Грехэм Кэри
ЦП
25
Пламен Галабов
ЦЗ
14
Жюль Кейта
ПВ
25
Димитар Евтимов
ВР
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Рома - ЦСКА София
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Рома
ЦСКА София
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
19 ноября
2
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
19 ноября
2
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+