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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Наполи
Реал Сосьедад - Наполи: обзор матча 29 октября 2020
Реал Сосьедад
29.10.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа F, 2 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
56'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Наполи
90'
+3
Вторая желтая
В. Осимхен
89'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Д. Демме
Замена
Х. Гуриди
️️️️
М. Оярсабаль
87'
81'
Желтая карточка
В. Осимхен
Замена
А. Барренечеа
️️️️
А. Горосабель
79'
Замена
М. Субименди
️️️️
М. Мерино
79'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
72'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Порту
67'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
67'
61'
Замена
В. Осимхен
️️️️
А. Петанья
61'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
С. Лоботка
61'
Замена
Д. Ди Лоренцо
️️️️
М. Политано
56'
ГОЛ! 0:1!
М. Политано
Пас отдал
Т. Бакайоко
45'
Желтая карточка
И. Лосано
22'
Замена
И. Лосано
️️️️
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Горосабель
6
Гевара
23
Мерино
10
Оярсабаль
21
Сильва
10
Порту
9
Исак
4-1-2-2-1
1
Оспина
4
Хюсай
52
Максимович
3
Кулибали
6
Мариу Руй
8
Бакайоко
6
Демме
68
Лоботка
21
Политано
10
Инсинье
37
Петанья
2
Горосабель
7
Барренечеа
7
Барренечеа
2
Горосабель
23
Мерино
36
Субименди
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
18
Гуриди
18
Гуриди
10
Оярсабаль
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
10
Порту
9
Баутиста
9
Баутиста
10
Порту
21
Политано
22
Ди Лоренцо
22
Ди Лоренцо
21
Политано
6
Демме
8
Руис
8
Руис
6
Демме
37
Петанья
45
Осимхен
45
Осимхен
37
Петанья
68
Лоботка
10
Мертенс
10
Мертенс
68
Лоботка
10
Инсинье
11
Лосано
11
Лосано
10
Инсинье
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Наполи
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Реал Сосьедад - Наполи
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
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