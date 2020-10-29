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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Омония - ПСВ
Омония - ПСВ: обзор матча 29 октября 2020
Омония
29.10.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 2 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
29'
Ж. Гомес
40'
Д. Мален
90+2'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Омония - ПСВ
Замена
Я. Кусулос
️️️️
Э. Ботик
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Мален
Пас отдал
Р. Томас
Желтая карточка
Э. Асанте
86'
85'
Желтая карточка
А. Файн
83'
Замена
А. Файн
️️️️
Н. Мадуэке
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Дуриш
80'
Замена
Э. Асанте
️️️️
Ф. Папулис
80'
Желтая карточка
Ж. Гомес
78'
69'
Желтая карточка
Д. Тезе
47'
Желтая карточка
Р. Томас
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мален
Пас отдал
Н. Мадуэке
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гомес
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
30
Райан Томас
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
1
Костас Панайи
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
48
Тиаго Сантос
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
4-2-4
1
Фабиано
26
Лецяск
6
Люфтнер
15
Губочан
26
Ланг
8
Гомеш
16
Гомес
11
Ботик
57
Дуриш
13
Папулис
10
Ционис
3-2-2-2-1
38
Мвого
4
Тезе
21
Боскальи
30
Макс
6
Сангаре
20
Хендрикс
30
Томас
52
Ихаттарен
20
Мадуэке
27
Гетце
14
Мален
57
Дуриш
9
Какулис
9
Какулис
57
Дуриш
13
Папулис
88
Асанте
88
Асанте
13
Папулис
11
Ботик
31
Кусулос
31
Кусулос
11
Ботик
20
Мадуэке
29
Файн
29
Файн
20
Мадуэке
Остались в запасе
Омония
ПСВ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
48
Тиаго Сантос
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
1
Костас Панайи
ВР
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Хеннинг Берг
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
1
Винсент Мюллер
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
37
Ричард Ледесма
АП
1
Ларс Уннершталь
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
48
Тиаго Сантос
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
1
Костас Панайи
ВР
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Остались в запасе
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
1
Винсент Мюллер
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
37
Ричард Ледесма
АП
1
Ларс Уннершталь
ВР
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Омония - ПСВ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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