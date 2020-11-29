Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 29-11-2020

    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 13 тур
    29 ноября, воскресенье
    00:00
    Торпедо Вл
    Чита
    Перенесен на неопределенный срок
    29 ноября, воскресенье
    00:00
    Родина
    Зенит
    Перенесен на неопределенный срок
    Бразилия. Серия А 2020, 23 тур
    29 ноября, воскресенье
    01:00
    Баия
    1:3
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    03:00
    Атлетико Гойяненсе
    0:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 16 тур
    29 ноября, воскресенье
    12:00
    Урал
    1:0
    Сочи
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    14:00
    Уфа
    4:0
    Тамбов
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    16:30
    Рубин
    1:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:00
    Спартак
    2:0
    Ротор
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2020/2021), 25 тур
    29 ноября, воскресенье
    13:00
    Енисей
    1:0
    Текстильщик
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    14:00
    Краснодар-2
    1:1
    Акрон
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    14:00
    Велес
    4:2
    Шинник
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    14:00
    Оренбург
    2:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    14:00
    Спартак-2
    1:2
    Иртыш
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    15:00
    Волгарь
    2:1
    Чайка
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    15:00
    Чертаново
    1:0
    Нефтехимик
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    15:00
    Алания
    0:0
    Пари НН
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    16:00
    Динамо Бр
    1:0
    Томь
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    16:00
    Факел
    3:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Балтика
    0:0
    Торпедо
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 10 тур
    29 ноября, воскресенье
    13:30
    ББ Эрзурумспор
    2:2
    Антальяспор
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    16:00
    Аланьяспор
    1:0
    Коньяспор
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    16:00
    Касымпаша
    2:0
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    3:4
    Бешикташ
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 10 тур
    29 ноября, воскресенье
    14:15
    Витесс
    2:0
    Фортуна
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    1:0
    Виллем II
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    1:1
    Утрехт
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:45
    Хераклес
    1:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    22:00
    ПСВ
    1:0
    Спарта
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 9 тур
    29 ноября, воскресенье
    14:30
    Лацио
    1:3
    Удинезе
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    17:00
    Болонья
    1:0
    Кротоне
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    17:00
    Милан
    2:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:00
    Кальяри
    2:2
    Специя
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    22:45
    Наполи
    4:0
    Рома
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 14 тур
    29 ноября, воскресенье
    15:00
    Ноттингем Форест
    0:1
    Суонси
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 11 тур
    29 ноября, воскресенье
    15:00
    Минай
    0:3
    Заря
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Колос
    1:1
    Десна
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:30
    Ингулец
    2:1
    Олимпик
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 12 тур
    29 ноября, воскресенье
    15:00
    Лион
    3:0
    Реймс
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    17:00
    Лорьян
    0:1
    Монпелье
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    17:00
    Ланс
    1:3
    Анжер
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    17:00
    Метц
    0:2
    Брест
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    17:00
    Монако
    3:0
    Ним
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:00
    Ницца
    1:3
    Дижон
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    23:00
    Сент-Этьен
    1:1
    Лилль
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 14 тур
    29 ноября, воскресенье
    15:30
    Мехелен
    2:3
    Беерсхот-Вилрейк
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Гент
    0:3
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:15
    Андерлехт
    0:0
    Стандард
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    22:45
    Кортрейк
    3:1
    Остенде
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 10 тур
    29 ноября, воскресенье
    16:00
    Панатинаикос
    2:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    ОФИ
    2:1
    ПАС
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:15
    ПАС Ламия
    0:2
    ПАОК
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:30
    Астерас
    1:2
    АЕК
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 11 тур
    29 ноября, воскресенье
    16:00
    Барселона
    4:0
    Осасуна
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:15
    Хетафе
    1:1
    Атлетик
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:30
    Сельта
    3:1
    Гранада
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    23:00
    Реал Сосьедад
    1:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 10 тур
    29 ноября, воскресенье
    16:00
    Хорсенс
    3:1
    Вайле
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Сендерийск
    1:3
    Копенгаген
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:00
    Нордшелланд
    3:1
    Орхус
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 9 тур
    29 ноября, воскресенье
    16:30
    Вольфсберг
    1:1
    Рид
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    16:30
    ЛАСК
    3:0
    Альтах
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:00
    Рапид
    1:1
    Аустрия
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 10 тур
    29 ноября, воскресенье
    17:00
    Саутгемптон
    2:3
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    19:30
    Челси
    0:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    22:15
    Арсенал
    1:2
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 9 тур
    29 ноября, воскресенье
    17:30
    Байер
    0:0
    Герта
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:00
    Майнц
    1:1
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 9 тур
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Лозанна-Спорт
    0:3
    Янг Бойз
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Лугано
    1:0
    Базель
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 8 тур
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Жил Висенте
    2:0
    Риу Аве
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Портимоненси
    1:0
    Насьональ
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:30
    Боавишта
    0:0
    Белененсеш
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    23:00
    Брага
    1:0
    Фаренсе
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 9 тур
    29 ноября, воскресенье
    18:00
    Теплице
    0:1
    Спарта
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:30
    Славия
    1:1
    Зброевка
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 26 тур
    29 ноября, воскресенье
    20:00
    Мольде
    3:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:00
    Буде-Глимт
    5:1
    Русенборг
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:00
    Кристиансунн
    2:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    20:00
    Мьёндален
    0:1
    Стабек
    Матч завершен
    29 ноября, воскресенье
    22:00
    Волеренга
    1:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    США. МЛС 2020
    29 ноября, воскресенье
    23:00
    Орландо Сити
    1:3
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11