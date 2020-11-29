октябрь 2020
ноябрь 2020
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 13 тур
29 ноября, воскресенье
00:00
Перенесен на неопределенный срок
Бразилия. Серия А 2020, 23 тур
29 ноября, воскресенье
03:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2020/2021), 16 тур
Россия. ФНЛ (2020/2021), 25 тур
29 ноября, воскресенье
13:00
Матч завершен
29 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
29 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
29 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
29 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2020/2021), 10 тур
29 ноября, воскресенье
13:30
Матч завершен
29 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
29 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
29 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2020/2021), 10 тур
29 ноября, воскресенье
18:45
Матч завершен
Италия. Серия А (2020/2021), 9 тур
29 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 14 тур
29 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2020/2021), 11 тур
Франция. Лига 1 (2020/2021), 12 тур
29 ноября, воскресенье
23:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 14 тур
Греция. Суперлига (2020/2021), 10 тур
Испания. Примера (2020/2021), 11 тур
Дания. Суперлига (2020/2021), 10 тур
29 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
29 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2020/2021), 9 тур
Англия. Премьер-лига (2020/2021), 10 тур
29 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
29 ноября, воскресенье
22:15
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2020/2021), 9 тур
Швейцария. Суперлига (2020/2021), 9 тур
Португалия. Примейра (2020/2021), 8 тур
29 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
29 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
29 ноября, воскресенье
20:30
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2020/2021), 9 тур
Норвегия. Элитсериен 2020, 26 тур
29 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
29 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
29 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
США. МЛС 2020
29 ноября, воскресенье
23:00
Матч завершен