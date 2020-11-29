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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Сарпсборг 08
Волеренга - Сарпсборг 08: обзор матча 29 ноября 2020
Волеренга
29.11.2020, воскресенье, 22:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
1 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
90+6'
И. Насберг
19'
O. JÃ¸rgen Halvorsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Сарпсборг 08
ГОЛ! 1:1!
И. Насберг
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
М. Офкир
87'
Замена
М. Офкир
️️️️
J. Thomassen
Замена
Ф. Майре
️️️️
К. Борхгревинк
83'
Замена
M. VilhjÃ¡lmsson
️️️️
М. Леквен
83'
79'
Замена
Д. Линдсет
️️️️
Т. Хайнц
69'
Замена
Г. Ветти
️️️️
М. Дюрестам
Замена
Б. Финне
️️️️
Х. Шала
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
O. JÃ¸rgen Halvorsen
Пас отдал
S. Bojang
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Херолинд Шала
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сарпсборг 08
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
3-4-1-2
1
Классон
3
Адекугбе
37
Насберг
2
Борхгревинк
9
Шала
6
Леквен
15
Доннум
16
Бьордал
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
4
3-2-5
6
Дюрестам
3
Наэсс
4
Утвик
14
Хайнц
6
Салетрос
7
2
5
16
17
9
Шала
11
Финне
11
Финне
9
Шала
2
Борхгревинк
7
Майре
7
Майре
2
Борхгревинк
6
Леквен
27
27
6
Леквен
14
Хайнц
10
Линдсет
10
Линдсет
14
Хайнц
6
Дюрестам
18
Ветти
18
Ветти
6
Дюрестам
16
11
Офкир
11
Офкир
16
Остались в запасе
Волеренга
Сарпсборг 08
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
12
Simon Thomas
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Волеренга - Сарпсборг 08
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Сарпсборг 08
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
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