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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Белененсеш
Боавишта - Белененсеш: обзор матча 29 ноября 2020
Боавишта
29.11.2020, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 8 тур
0 : 0
Завершен
Белененсеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Белененсеш
Замена
М. Джувара
️️️️
А. Гомес
90'
+2
90'
+2
Замена
М. Кассьерра
️️️️
М. Кардозу
Желтая карточка
Х. Гарсия
90'
90'
Желтая карточка
М. Кардозу
84'
Замена
R.
️️️️
S. Varela
Замена
J. De Santis
️️️️
J. Benguche
79'
Замена
Натан
️️️️
Н. Сантуш
72'
61'
Желтая карточка
S. Varela
58'
Замена
Я. Ситхоле
️️️️
C.
15'
Желтая карточка
Энрике
14'
Желтая карточка
C.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
14
Шоу
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
9
J. Benguche
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Caue
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
24
Себастьян Перес
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
6
Jesús Gómez
ЦФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
34
Danny
ЦП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
30
Richard
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
4-1-4-1
1
Жардим
23
Рами
15
Авазим
7
Мангаш
4
Каннон
6
Хави Гарсия
7
Гомес
7
Сауэр
10
Сантуш
14
Шоу
9
4-1-2-3
33
Крицюк
16
Рибейру
12
Пете
28
Лима
3
Энрике
28
Эшгайю
20
Кардозу
77
Соуза
0
6
8
10
Сантуш
23
Натан
23
Натан
10
Сантуш
7
Гомес
7
Джувара
7
Джувара
7
Гомес
9
9
9
9
8
13
Ситхоле
13
Ситхоле
8
0
30
30
0
20
Кардозу
9
Кассьерра
9
Кассьерра
20
Кардозу
Остались в запасе
Боавишта
Белененсеш
21
Тиагу Мораиш
ПВ
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
6
Jesús Gómez
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
10
Йордан ван дер Гаг
АП
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
21
Тиагу Мораиш
ПВ
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
6
Jesús Gómez
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Остались в запасе
10
Йордан ван дер Гаг
АП
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
75
Robinho
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Боавишта - Белененсеш
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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