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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Базель
Лугано - Базель: обзор матча 29 ноября 2020
Лугано
29.11.2020, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Базель
90+3'
М. Боттани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Базель
ГОЛ! 1:0!
М. Боттани
90'
+3
Замена
М. Факкинетти
️️️️
А. Герреро
87'
Желтая карточка
А. Герреро
82'
Замена
Й. Одгор
️️️️
A. Gerndt
76'
69'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Ю. Фон Мос
Замена
С. Гвидотти
️️️️
Р. Мачек
65'
Замена
М. Боттани
️️️️
К. Лунгойи
65'
46'
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
A. Padula
Желтая карточка
Р. Мачек
39'
Желтая карточка
A. Gerndt
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
72
Andrea Padula
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
15
Альдо Калулу
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
20
C. Chiappetta
ЦФ
4-4-1-1
33
14
Лаванчи
5
5
Кечкеш
5
Дапрела
28
Мачек
6
4
Ловрич
19
3
Герреро
11
Лунгойи
3-3-1-3
13
Линднер
21
Хайдари
5
Клозе
5
Джемерт
23
Касами
20
Фрай
14
Штокер
81
Фон Мос
19
Кабрал
9
ван Вольфсвинкел
72
3
Герреро
7
Факкинетти
7
Факкинетти
3
Герреро
28
Мачек
34
Гвидотти
34
Гвидотти
28
Мачек
19
21
Одгор
21
Одгор
19
11
Лунгойи
10
Боттани
10
Боттани
11
Лунгойи
81
Фон Мос
9
Пулулу
9
Пулулу
81
Фон Мос
72
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
72
Остались в запасе
Лугано
Базель
58
Себастьян Осигве
ВР
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
20
C. Chiappetta
ЦФ
27
Эдон Жегрова
ПВ
28
Феликс Гебхардт
ВР
15
Альдо Калулу
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Остались в запасе
20
C. Chiappetta
ЦФ
27
Эдон Жегрова
ПВ
28
Феликс Гебхардт
ВР
15
Альдо Калулу
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Лугано - Базель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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