Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 29 ноября 2020
Саутгемптон
29.11.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
23'
Я. Беднарек
33'
Д. Уорд-Проус
60'
Б. Фернандеш
74'
Э. Кавани
90+2'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
К. Уокер-Питерс
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Рэшфорд
Замена
И. Диалло
️️️️
С. Армстронг
90'
84'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
А. Теллес
74'
ГОЛ! 2:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Фернандеш
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Дженепо
72'
60'
ГОЛ! 2:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Э. Кавани
46'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Де Хеа
46'
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Гринвуд
ГОЛ! 2:0!
Д. Уорд-Проус
33'
ГОЛ! 1:0!
Я. Беднарек
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
23'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-3-2-1
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Беднарек
23
Вестергор
2
Уокер-Питерс
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
12
Дженепо
32
Уолкотт
19
Адамс
4-1-3-2
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
13
Теллес
18
Матич
7
Фред
11
Гринвуд
6
ван де Бек
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
17
Армстронг
27
Диалло
27
Диалло
17
Армстронг
2
Уокер-Питерс
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
2
Уокер-Питерс
12
Дженепо
7
Лонг
7
Лонг
12
Дженепо
43
Де Хеа
1
Хендерсон
1
Хендерсон
43
Де Хеа
13
Теллес
33
Уильямс
33
Уильямс
13
Теллес
11
Гринвуд
10
Кавани
10
Кавани
11
Гринвуд
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
7
Даниэль Джеймс
ПВ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Почеттино закрутил гайки в «Манчестер Юнайтед» после 0:4 от «Ливерпуля»
01:00
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
22 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Почеттино закрутил гайки в «Манчестер Юнайтед» после 0:4 от «Ливерпуля»
01:00
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
22 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+