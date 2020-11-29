Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Крылья Советов
Оренбург - Крылья Советов: обзор матча 29 ноября 2020
Оренбург
29.11.2020, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
5'
А. Миронов
87'
Д. Фамейе (П)
66'
А. Зиньковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Крылья Советов
Желтая карточка
Д. Фамейе
90'
+4
Замена
А. Кеняйкин
️️️️
Д. Ткачук
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Фамейе
87'
85'
Вторая желтая
А. Солдатенков
84'
Желтая карточка
А. Солдатенков
81'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
М. Витюгов
Замена
Д. Фамейе
️️️️
А. Эктов
79'
77'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Р. Ежов
75'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Д. Кабутов
Вторая желтая
А. Чуканов
70'
Желтая карточка
А. Малых
68'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Юсупов
67'
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Зиньковский
Желтая карточка
А. Чуканов
62'
Желтая карточка
А. Юсупов
62'
Желтая карточка
А. Смирнов
31'
27'
Желтая карточка
И. Сергеев
20'
Желтая карточка
М. Зеффан
17'
Желтая карточка
М. Витюгов
8'
Желтая карточка
А. Гацкан
ГОЛ! 1:0!
А. Миронов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Климович
15
Эктов
3
Сиваков
46
Мамин
96
Смирнов
8
Аюпов
12
Малых
8
Миронов
31
Ткачук
7
Чуканов
10
Юсупов
3-4-2-1
1
Ломаев
70
Кабутов
3
Солдатенков
47
Божин
2
Зеффан
8
Витюгов
8
Гацкан
4
Горшков
29
Ежов
77
Зиньковский
33
Сергеев
31
Ткачук
1
Кеняйкин
1
Кеняйкин
31
Ткачук
10
Юсупов
32
Козлов
32
Козлов
10
Юсупов
15
Эктов
7
Фамейе
7
Фамейе
15
Эктов
70
Кабутов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
70
Кабутов
29
Ежов
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
29
Ежов
8
Витюгов
23
Комбаров
23
Комбаров
8
Витюгов
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
11
Николай Прудников
ЦФ
27
Жига Скофлек
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
95
Илья Воробьев
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
57
Евгений Болотов
ОП
51
Данил Хорошков
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
11
Николай Прудников
ЦФ
27
Жига Скофлек
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
95
Илья Воробьев
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
57
Евгений Болотов
ОП
51
Данил Хорошков
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Бахадур Соколов
ЛВ
94
Степан Шерстнев
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
5
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
Крылья Советов
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
09:45
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
21 ноября
10
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
09:45
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
21 ноября
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+