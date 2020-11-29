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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Хаугесунд
Мольде - Хаугесунд: обзор матча 29 ноября 2020
Мольде
29.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
3 : 1
Завершен
Хаугесунд
7'
Э. Хуссэйн
12'
О. Брюнхильдсен
49'
A. Ballegaard Ammitzboll (АГ)
11'
П. Теркильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Хаугесунд
Желтая карточка
Э. Кнутсон
89'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
О. Брюнхильдсен
84'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Ф. Эушнес
84'
81'
Замена
C. Grindheim
️️️️
П. Теркильдсен
Замена
М. Болли
️️️️
М. Эйкрем
74'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
70'
Желтая карточка
М. Эйкрем
69'
68'
Замена
O. Klitten
️️️️
A. Ballegaard Ammitzboll
68'
Замена
И. Коне
️️️️
И. Ваджи
Замена
М. Эллингсен
️️️️
С. Грегерсен
66'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
A. Ballegaard Ammitzboll
49'
46'
Замена
J. Vaage Nilsen
️️️️
А. Столас
40'
Желтая карточка
А. Столас
ГОЛ! 2:1!
О. Брюнхильдсен
12'
11'
ГОЛ! 1:1!
П. Теркильдсен
ГОЛ! 1:0!
Э. Хуссэйн
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Хаугесунд
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Линде
33
Риса
18
Синюан
2
Грегерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
5
Хестад
10
Омойджуанфо
3-3-1-4
3
Деслер
16
Хансен
2
Теркильдсен
23
Педерсен
18
Кригард
23
Столас
99
Вельде
12
12
25
Ваджи
38
2
Грегерсен
6
Эллингсен
6
Эллингсен
2
Грегерсен
14
Эушнес
10
Кристенсен
10
Кристенсен
14
Эушнес
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
14
Болли
14
Болли
23
Эйкрем
2
Теркильдсен
7
7
2
Теркильдсен
23
Столас
6
6
23
Столас
25
Ваджи
28
Коне
28
Коне
25
Ваджи
38
0
0
38
Остались в запасе
Мольде
Хаугесунд
2
Генри Уинго
ПЗ
90
Леке Джеймс
ЦФ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
2
Генри Уинго
ПЗ
90
Леке Джеймс
ЦФ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Мольде - Хаугесунд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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