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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Шинник
Велес - Шинник: обзор матча 29 ноября 2020
Велес
29.11.2020, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
4 : 2
Завершен
Шинник
31'
Э. Ботака-Иобома
54'
А. Максименко
61'
А. Кахидзе
90+2'
И. Стефанович
17'
Э. Низамутдинов
70'
А. Носов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Шинник
ГОЛ! 4:2!
И. Стефанович
90'
+2
Замена
А. Вакулич
️️️️
К. Родионов
84'
83'
Замена
А. Щадин
️️️️
П. Евсеев
79'
Замена
Е. Наседкин
️️️️
В. Зинков
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Галоян
76'
74'
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Носов
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Баев
72'
Замена
М. Майга
️️️️
Р. Фищенко
72'
70'
ГОЛ! 3:2!
А. Носов
Желтая карточка
П. Котов
69'
ГОЛ! 3:1!
А. Кахидзе
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Максименко
54'
Замена
А. Осипов
️️️️
Т. Джамалутдинов
46'
35'
Желтая карточка
Е. Стешин
ГОЛ! 1:1!
Э. Ботака-Иобома
31'
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Низамутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
99
Владимир Грачев
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
8
Данила Поляков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
92
Артем Щадин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Косаревский
3
Ботака-Иобома
20
Малания
22
Родионов
17
Котов
6
Фищенко
24
Кахидзе
47
Джамалутдинов
21
Галоян
9
Максименко
21
Баев
4-3-3
13
Матюша
5
Евсеев
18
Стрелов
76
Стешин
17
Покидышев
15
Самойлов
5
Зинков
7
Маляров
22
Самодин
11
Носов
81
Низамутдинов
47
Джамалутдинов
5
Осипов
5
Осипов
47
Джамалутдинов
6
Фищенко
8
Майга
8
Майга
6
Фищенко
21
Галоян
10
Кирсанов
10
Кирсанов
21
Галоян
22
Родионов
24
Вакулич
24
Вакулич
22
Родионов
21
Баев
23
Стефанович
23
Стефанович
21
Баев
5
Зинков
7
Наседкин
7
Наседкин
5
Зинков
11
Носов
29
Игнатович
29
Игнатович
11
Носов
5
Евсеев
92
Щадин
92
Щадин
5
Евсеев
Остались в запасе
Велес
Шинник
99
Владимир Грачев
ЦЗ
93
Алексей Городовой
ВР
8
Данила Поляков
ЦП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
21
Никита Голуб
ЦФ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
99
Владимир Грачев
ЦЗ
93
Алексей Городовой
ВР
8
Данила Поляков
ЦП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Остались в запасе
21
Никита Голуб
ЦФ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Велес - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
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