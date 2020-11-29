Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Фаренсе
Брага - Фаренсе: обзор матча 29 ноября 2020
Брага
29.11.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 0
Завершен
Фаренсе
87'
А. Мусрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Фаренсе
90'
+2
Замена
M. Queta
️️️️
F. Melo
ГОЛ! 1:0!
А. Мусрати
87'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Галено
84'
81'
Желтая карточка
К. Фалькао
81'
Желтая карточка
Ф. Абнер
Желтая карточка
Ж. Новейш
79'
73'
Замена
H. Seco
️️️️
Б. Ауашерия
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Франсержио
63'
Замена
А. Орта
️️️️
Ю. Медейрос
63'
Замена
А. Мусрати
️️️️
А. Каштру
63'
Желтая карточка
Франсержио
58'
46'
Желтая карточка
А. Удрхири
Желтая карточка
Д. Карму
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
8
Андре Каштру
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
25
Райан Галд
АП
6
Filipe Melo
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
13
Бура
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
41
Cássio Scheid
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
6
Карму
6
Секейра
2
Виана
47
Эшгайю
15
Франсержио
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
26
Паулинью
45
Медейрос
2-2-3-1-2
1
78
12
6
Удрхири
30
Абнер
29
Фалькао
20
Ауашерия
11
Мансилья
25
Галд
19
6
13
Галено
7
Шеттине
7
Шеттине
13
Галено
15
Франсержио
7
Новейш
7
Новейш
15
Франсержио
8
Каштру
73
Мусрати
73
Мусрати
8
Каштру
45
Медейрос
6
Орта
6
Орта
45
Медейрос
20
Ауашерия
7
7
20
Ауашерия
6
10
10
6
Остались в запасе
Брага
Фаренсе
3
Витор Тормена
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Уго Маркеш
ВР
41
Cássio Scheid
ЦФ
13
Бура
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
77
Alvarinho
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Остались в запасе
3
Витор Тормена
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
41
Cássio Scheid
ЦФ
13
Бура
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
77
Alvarinho
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Брага - Фаренсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Новости команд
Все
Брага
Фаренсе
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+