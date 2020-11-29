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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Панетоликос
Панатинаикос - Панетоликос: обзор матча 29 ноября 2020
Панатинаикос
29.11.2020, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Панетоликос
19'
Ф. Македа
43'
Г. Лиавас (АГ)
90+4'
Х. Мендоса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Панетоликос
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Мендоса
Желтая карточка
Ф. Санчес
89'
Желтая карточка
Я. Бузукис
87'
Желтая карточка
А. Пунгурас
86'
Замена
D. Serpezis
️️️️
Маурисио
84'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Л. Вильяфаньес
84'
80'
Замена
P. Medina
️️️️
E. Tzanakakis
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
79'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Ф. Македа
78'
Замена
Y. Mollo
️️️️
А. Канталапьерда
78'
70'
Замена
Х. Мендоса
️️️️
Г. Арийиби
Замена
Y. Ayoub
️️️️
Карлитос
67'
60'
Замена
A. Tahar
️️️️
F. Mazurek (pen.)
59'
Желтая карточка
Г. Арийиби
46'
Замена
Н. Вергос
️️️️
M. R. Azadi
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Г. Лиавас
43'
Желтая карточка
С. Александропулос
37'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Македа
Пас отдал
Ф. Санчес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Карлитос
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
8
Далсью
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
28
Гболи Арийиби
ЦП
9
M. R. Azadi
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
14
Yohan Mollo
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
15
Paolo Medina
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
3-1-4-2
1
Диудис
4
Шенкевельд
15
Пунгурас
28
Санчес
8
Маурисио
19
Вильяфаньес
10
Карлитос
19
Загаритис
14
Александропулос
9
Македа
10
Канталапьерда
3-4-3
1
70
Яколиш
27
54
Лиавас
8
Далсью
20
Диас
28
Арийиби
24
Цингарас
44
0
9
10
Канталапьерда
14
14
10
Канталапьерда
10
Карлитос
20
20
10
Карлитос
19
Вильяфаньес
8
Бузукис
8
Бузукис
19
Вильяфаньес
8
Маурисио
58
58
8
Маурисио
9
Македа
90
Кампецис
90
Кампецис
9
Македа
27
15
15
27
28
Арийиби
10
Мендоса
10
Мендоса
28
Арийиби
9
9
Вергос
9
Вергос
9
0
6
6
0
Остались в запасе
Панатинаикос
Панетоликос
27
Хуанкар
ЦП
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
0
J. Alvarez
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
27
Хуанкар
ЦП
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
Остались в запасе
0
J. Alvarez
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
25
Vasilios Skiadas
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Панатинаикос - Панетоликос
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
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Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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