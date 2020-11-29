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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Реймс
Лион - Реймс: обзор матча 29 ноября 2020
Лион
29.11.2020, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 0
Завершен
Реймс
22'
К. Токо Экамби
49'
Б. Гимарайнс
66'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Реймс
Желтая карточка
М. Дембеле
82'
Замена
М. Какере
️️️️
Б. Гимарайнс
82'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
М. Корне
72'
72'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Э. Билал Туре
Замена
Р. Шерки
️️️️
М. Депай
71'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Марсело
71'
ГОЛ! 3:0!
М. Дембеле
Пас отдал
К. Токо Экамби
66'
Желтая карточка
М. Корне
62'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Т. Кадевере
61'
55'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Б. Диа
55'
Замена
А. Зенели
️️️️
М. Думбия
ГОЛ! 2:0!
Б. Гимарайнс
Пас отдал
К. Токо Экамби
49'
32'
Красная карточка
М. Кассама
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
М. Депай
22'
14'
Желтая карточка
Э. Билал Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
22
Уго Экитике
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Лопеш
6
Марсело
64
Денайе
15
Дюбуа
23
Мендес
36
Гимарайнс
70
Корне
11
Пакета
9
Кадевере
10
Депай
9
Экамби
4-1-1-2-2
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
4
Фас
33
Конан
5
Манетси
8
Кассама
20
Кафаро
7
Думбия
19
Туре
22
Диа
10
Депай
10
Шерки
10
Шерки
10
Депай
36
Гимарайнс
8
Какере
8
Какере
36
Гимарайнс
6
Марсело
20
Дьоманде
20
Дьоманде
6
Марсело
70
Корне
22
Де Шильо
22
Де Шильо
70
Корне
9
Кадевере
9
Дембеле
9
Дембеле
9
Кадевере
7
Думбия
9
Зенели
9
Зенели
7
Думбия
22
Диа
11
Мбюкю
11
Мбюкю
22
Диа
19
Туре
14
Сирхейс
14
Сирхейс
19
Туре
Остались в запасе
Лион
Реймс
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
15
Дарио Марешич
ЦЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
22
Уго Экитике
ПВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
23
Йехван Диуф
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
Остались в запасе
15
Дарио Марешич
ЦЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
22
Уго Экитике
ПВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
23
Йехван Диуф
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Лион - Реймс
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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