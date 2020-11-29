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АПЛ 2026/2027
Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 29 ноября 2020
Челси
29.11.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Тоттенхэм
90'
+2
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
89'
Желтая карточка
С. Регилон
89'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
С. Бергвейн
Замена
К. Хаверц
️️️️
Х. Зиеш
83'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Абрахам
79'
Желтая карточка
М. Маунт
76'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Т. Вернер
74'
65'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Т. Н'Домбеле
Желтая карточка
К. Зума
55'
Желтая карточка
Р. Джеймс
53'
50'
Желтая карточка
С. Бергвейн
Желтая карточка
Х. Зиеш
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Менди
33
Чилвел
4
Зума
3
Силва
24
Джеймс
91
Канте
8
Ковачич
22
Зиеш
7
Маунт
11
Вернер
18
Абрахам
4-3-1-2
1
Льорис
92
Орье
6
Родон
15
Дайер
3
Регилон
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Сон
9
Кейн
34
Бергвейн
11
Вернер
11
Пулишич
11
Пулишич
11
Вернер
22
Зиеш
29
Хаверц
29
Хаверц
22
Зиеш
18
Абрахам
9
Жиру
9
Жиру
18
Абрахам
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
34
Бергвейн
4
Дэвис
4
Дэвис
34
Бергвейн
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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