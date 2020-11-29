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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Специя
Кальяри - Специя: обзор матча 29 ноября 2020
Кальяри
29.11.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 2
Завершен
Специя
52'
Ж. Педро
58'
Л. Паволетти
36'
Э. Гьяси
90+3'
М. Нзола (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Специя
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Нзола
Замена
Ф. Калигара
️️️️
Р. Соттиль
89'
84'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
М. Риччи
81'
Желтая карточка
Ю. Хабот
80'
Замена
К. Агудело
️️️️
Э. Гьяси
Замена
П. Фараго
️️️️
А. Унас
77'
Замена
А. Черри
️️️️
Л. Паволетти
77'
Замена
А. Трипальделли
️️️️
А. Карбони
73'
63'
Замена
А. Дейола
️️️️
Д. Фариас
63'
Замена
Ю. Хабот
️️️️
К. Терци
ГОЛ! 2:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Г. Цаппа
58'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
52'
46'
Замена
Д. Сала
️️️️
С. Феррер
44'
Желтая карточка
Н. Эстевес
36'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гьяси
Пас отдал
С. Бастони
33'
Желтая карточка
К. Терци
30'
Желтая карточка
С. Феррер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Специя
49
Иван Проведель
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
24
Паоло Фараго
ЦП
43
Francesco Paolo Cusumano
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Специя
77
Рафаэль
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-2-1-3
28
Краньо
6
Валюкевич
44
Карбони
24
Клаван
4
Цаппа
18
Марин
26
Рог
96
Унас
9
Жоао Педро
30
Паволетти
23
Соттиль
3-1-3-2-1
49
Проведель
4
Феррер
19
Терци
6
Эрлич
27
Риччи
10
Бастони
24
Эстевес
18
Маджоре
11
Гьяси
17
Фариас
18
Нзола
44
Карбони
33
Трипальделли
33
Трипальделли
44
Карбони
96
Унас
24
Фараго
24
Фараго
96
Унас
23
Соттиль
21
Калигара
21
Калигара
23
Соттиль
30
Паволетти
9
Черри
9
Черри
30
Паволетти
4
Феррер
7
Сала
7
Сала
4
Феррер
11
Гьяси
7
Агудело
7
Агудело
11
Гьяси
27
Риччи
91
Пикколи
91
Пикколи
27
Риччи
19
Терци
24
Хабот
24
Хабот
19
Терци
17
Фариас
14
Дейола
14
Дейола
17
Фариас
Остались в запасе
Кальяри
Специя
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
43
Francesco Paolo Cusumano
ЦФ
28
Кристиан Олива
ОП
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
8
Лука Виньяли
ПЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
77
Рафаэль
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
43
Francesco Paolo Cusumano
ЦФ
28
Кристиан Олива
ОП
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
Остались в запасе
8
Лука Виньяли
ПЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
77
Рафаэль
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Кальяри - Специя
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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