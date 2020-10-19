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    Расписание матчей 19-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2020, группа e
    19 октября, понедельник
    00:00
    Миннесота Юнайтед
    2:2
    Хьюстон
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    01:00
    Коламбус
    3:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    02:30
    Цинциннати
    1:2
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    02:30
    Торонто
    1:0
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    04:00
    Колорадо
    Реал Солт-Лейк
    Не начался
    19 октября, понедельник
    05:00
    Портленд
    1:1
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:0
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    05:30
    Сан-Хосе
    0:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2020, 17 тур
    19 октября, понедельник
    00:15
    Интернасьонал
    2:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    02:30
    Брагантино
    2:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    02:30
    Форталеза
    2:0
    Палмейрас
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 11 тур
    19 октября, понедельник
    19:00
    Ессентуки
    4:4
    Туапсе
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 5 тур
    19 октября, понедельник
    19:30
    ПАС Ламия
    0:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 5 тур
    19 октября, понедельник
    19:30
    Вест Бромвич
    0:0
    Бернли
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    22:00
    Лидс
    0:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 5 тур
    19 октября, понедельник
    20:00
    Галатасарай
    1:2
    Аланьяспор
    Матч завершен
    19 октября, понедельник
    20:00
    Генчлербирлиги
    1:2
    Денизлиспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 5 тур
    19 октября, понедельник
    20:00
    Нордшелланд
    1:0
    Рандерс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 4 тур
    19 октября, понедельник
    21:45
    Верона
    0:0
    Дженоа
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 4 тур
    19 октября, понедельник
    22:15
    Боавишта
    0:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
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