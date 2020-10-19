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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Лос-Анджелес
Портленд - Лос-Анджелес: обзор матча 19 октября 2020
Портленд
19.10.2020, понедельник, 05:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
47'
Ж. Эбобиссе
90+3'
К. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Лос-Анджелес
90'
+6
Желтая карточка
К. Опоку
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Торрес
Пас отдал
К. Опоку
Замена
Б. Туилома
️️️️
Ф. Мора
90'
+1
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ж. Эбобиссе
88'
77'
Желтая карточка
D. Jakovic
75'
Замена
D. Jakovic
️️️️
J. Harvey
75'
Замена
Э. Дуэньяс
️️️️
Б. Дюк
75'
Замена
К. Торрес
️️️️
B. Wright-Phillips
Замена
К. Паредес
️️️️
D. Valeri
75'
Замена
М. Фарфан
️️️️
C. Duvall
74'
59'
Замена
К. Опоку
️️️️
A. Perez
49'
Желтая карточка
Э. Сегура
ГОЛ! 1:0!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
Ф. Мора
47'
Желтая карточка
Э. Уильямсон
29'
Желтая карточка
Д. Чара
12'
5'
Желтая карточка
J. Harvey
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
14
Andres Flores
ЦФ
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
24
Тони Леоне
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
3
Mohamed Traore
ЦФ
43
Mark Segbres
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
4-4-2
12
Кларк
15
13
Жупарич
4
33
Мабиала
21
Чара
8
8
Чара
19
Уильямсон
99
Мора
17
Эбобиссе
4-3-3
13
13
4
Сегура
2
3
Мурильо
7
Дюк
20
Атуэста
45
Гинелла
99
26
19
Мусовски
17
Эбобиссе
11
Незгода
11
Незгода
17
Эбобиссе
99
Мора
28
Туилома
28
Туилома
99
Мора
15
3
Фарфан
3
Фарфан
15
8
8
Паредес
8
Паредес
8
7
Дюк
18
Дуэньяс
18
Дуэньяс
7
Дюк
99
21
Торрес
21
Торрес
99
26
90
Опоку
90
Опоку
26
2
5
5
2
Остались в запасе
Портленд
Лос-Анджелес
14
Andres Flores
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
3
Mohamed Traore
ЦФ
43
Mark Segbres
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦЗ
25
Kenneth Vermeer
ВР
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
14
Andres Flores
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
Остались в запасе
3
Mohamed Traore
ЦФ
43
Mark Segbres
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦЗ
25
Kenneth Vermeer
ВР
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Портленд - Лос-Анджелес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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