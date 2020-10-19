Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Аланьяспор
Галатасарай - Аланьяспор: обзор матча 19 октября 2020
Галатасарай
19.10.2020, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Аланьяспор
34'
Р. Фалькао (П)
43'
Х. Бабакар
90+6'
Давидсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Аланьяспор
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Давидсон
Пас отдал
Б. Кутлу
Замена
A. Turan
️️️️
Р. Бабел
90'
+2
90'
+2
Замена
Б. Кутлу
️️️️
М. Сиопис
Желтая карточка
Ф. Озтюрк
83'
Замена
М. Дианье
️️️️
Т. Антальялы
83'
Замена
Р. Донк
️️️️
Э. Килинк
83'
79'
Желтая карточка
М. Сиопис
69'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Х. Бабакар
69'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
С. Учан
Желтая карточка
Ю. Бельханда
67'
52'
Желтая карточка
С. Учан
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Р. Фалькао
46'
Замена
О. Байрам
️️️️
Э. Акбаба
46'
Вторая желтая
О. Этебо
45'
+1
43'
ГОЛ! 1:1!
Х. Бабакар
Желтая карточка
Маркао
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Фалькао
34'
Желтая карточка
О. Этебо
30'
21'
Желтая карточка
Х. Бабакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Arda Turan
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Аланьяспор
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-3-3
99
Озтюрк
4
Сараччи
27
Люиндама
23
Маркао
25
Линнес
5
Этебо
14
Антальялы
8
Акбаба
9
Фалькао
8
Бабел
11
Килинк
4-3-1-2
28
Марафона
29
Колкер
24
33
Цавеллас
29
Мубандже
6
Сиопис
48
Учан
11
Давидсон
9
Бакасетас
15
Бабакар
28
Барейро
11
Килинк
4
Донк
4
Донк
11
Килинк
8
Акбаба
18
Байрам
18
Байрам
8
Акбаба
9
Фалькао
20
Бельханда
20
Бельханда
9
Фалькао
8
Бабел
10
10
8
Бабел
14
Антальялы
45
Дианье
45
Дианье
14
Антальялы
6
Сиопис
10
Кутлу
10
Кутлу
6
Сиопис
48
Учан
10
Бекироглу
10
Бекироглу
48
Учан
15
Бабакар
9
Пектемек
9
Пектемек
15
Бабакар
Остались в запасе
Галатасарай
Аланьяспор
8
Софиан Фегули
ОП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Остались в запасе
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
35
Ufuk Ceylan
ЦФ
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Галатасарай - Аланьяспор
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Аланьяспор
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+