Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Спорт Ресифи
Брагантино - Спорт Ресифи: обзор матча 19 октября 2020
Брагантино
19.10.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
50'
Р. Риллер
62'
Клаудиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Спорт Ресифи
Желтая карточка
Адерлан
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Я. Майдана
Желтая карточка
Ж. Уртадо
90'
+1
Замена
U. Correia
️️️️
Р. Риллер
88'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Итало
87'
81'
Замена
J. Tavares
️️️️
L. Barcia
81'
Замена
J. Gomez
️️️️
T. Neves
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Артур
79'
Замена
L. Phelipe
️️️️
Клаудиньо
79'
71'
Замена
R. Henrique
️️️️
M. Silva
71'
Замена
R.
️️️️
Маркиньос
68'
Желтая карточка
M. Silva
ГОЛ! 2:0!
Клаудиньо
Пас отдал
Итало
62'
62'
Замена
Микаэл
️️️️
R.
Замена
E.
️️️️
Веверсон
57'
ГОЛ! 1:0!
Р. Риллер
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
15
Итало
ЦФ
31
Raul
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
10
Thiago Neves
ЦП
7
Leandro Barcia
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
2
Patric
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
53
Морато
ПВ
1
Júlio Césár
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
90
Rogério
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
3-1-2-4
1
Клейтон
26
Веверсон
3
Ортис
13
Адерлан
28
Риллер
33
Клаудиньо
37
Артур
20
4
31
15
Итало
2-1-1-1-5
27
Полли
34
Адриэлсон
2
Майдана
46
Джуба
10
10
Маркиньос
7
26
2
20
77
26
Веверсон
6
6
26
Веверсон
28
Риллер
8
8
28
Риллер
37
Артур
28
Куэльо
28
Куэльо
37
Артур
15
Итало
9
Уртадо
9
Уртадо
15
Итало
33
Клаудиньо
70
70
33
Клаудиньо
20
87
Микаэл
87
Микаэл
20
10
Маркиньос
90
90
10
Маркиньос
77
5
5
77
10
11
11
10
7
12
12
7
Остались в запасе
Брагантино
Спорт Ресифи
1
Júlio Césár
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
53
Морато
ПВ
19
Chrigor
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
2
Ewerton
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
4
Чико
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
1
Маилсон
ВР
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
53
Морато
ПВ
19
Chrigor
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Остались в запасе
2
Ewerton
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
4
Чико
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
1
Маилсон
ВР
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Брагантино - Спорт Ресифи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
Новости команд
Все
Брагантино
Спорт Ресифи
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+