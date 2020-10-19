Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Ди Си Юнайтед
Цинциннати - Ди Си Юнайтед: обзор матча 19 октября 2020
Цинциннати
19.10.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
66'
Б. Васкес
36'
Д. Пинес
78'
C. Odoi-Atsem
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Ди Си Юнайтед
87'
Замена
O. Fisher
️️️️
М. Найман
Замена
Z. Bailey
️️️️
А. Барреаль
86'
78'
ГОЛ! 1:2!
C. Odoi-Atsem
72'
Замена
К. Паредес
️️️️
Э. Флорес
ГОЛ! 1:1!
Б. Васкес
66'
65'
Замена
О. Камара
️️️️
G. Rivas
Замена
С. Де Йонг
️️️️
K. Mokotjo
60'
Замена
R. Dally
️️️️
S. Abdul-Salaam
52'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пинес
33'
Желтая карточка
М. Найман
27'
Желтая карточка
Y. Asad
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
24
Том Петтерссон
ЛЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Ди Си Юнайтед
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
24
Юлиан Грессель
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Цинциннати
4
Хассан Ндам
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
26
Thomas McCabe
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Jimmy McLaughlin
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
30
Beckham Sunderland
ЦФ
81
Rashawn Dally
ЦФ
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
4-2-1-4
24
Петтерссон
15
Гутман
4
Хагглунд
12
25
Амайя
12
22
Барреаль
4
36
9
Васкес
1
4-1-3-3
13
3
5
Мора
2
Пинес
44
Найман
24
Грессель
27
19
Флорес
9
Сорга
30
1
22
Барреаль
16
16
22
Барреаль
12
6
Де Йонг
6
Де Йонг
12
12
81
81
12
19
Флорес
30
Паредес
30
Паредес
19
Флорес
44
Найман
91
91
44
Найман
30
9
Камара
9
Камара
30
Остались в запасе
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
20
Jimmy McLaughlin
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦЗ
30
Beckham Sunderland
ЦФ
27
Калеб Станко
ЦП
26
Thomas McCabe
ЦП
Главный тренер
Йоанн Даме
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
20
Jimmy McLaughlin
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦЗ
30
Beckham Sunderland
ЦФ
27
Калеб Станко
ЦП
26
Thomas McCabe
ЦП
Остались в запасе
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Цинциннати - Ди Си Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Нипперт
Новости команд
Все
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+