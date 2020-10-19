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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 19 октября 2020
Лос-Анджелес Гэлакси
19.10.2020, понедельник, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
90+1'
K. Koreniuk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
К. Харви
90'
+3
90'
+2
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Д. Нервински
ГОЛ! 1:0!
K. Koreniuk
Пас отдал
К. Павон
90'
+1
89'
Желтая карточка
Р. Тейберт
Замена
K. Koreniuk
️️️️
С. Ллетгет
87'
80'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
А. Аднан
Замена
К. Харви
️️️️
Э. Альварес
78'
71'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
М. Бальдисимо
Замена
Чичарито
️️️️
Й. Гонсалес
50'
Желтая карточка
P. Kitchen
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
11
Йони Гонсалес
ПВ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Ванкувер Уайткепс
24
Evan Bush
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
67
Карлос Харви
ОП
28
Kai Koreniuk
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
35
Bryan Meredith
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
6
Дамиано Пекиле
ОП
21
Райан Рапозо
ПВ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
2-1-2-5
33
Клинсман
5
Стерес
22
Араухо
8
Ллетгет
10
Альварес
11
Гонсалес
3
7
Павон
16
2
21
3-1-2-1-3
24
2
Нервински
4
Веселинович
6
Аднан
55
Бальдисимо
24
Овусу
31
Тейберт
11
Дажоме
9
Каваллини
12
4
10
Альварес
67
Харви
67
Харви
10
Альварес
8
Ллетгет
28
28
8
Ллетгет
11
Гонсалес
14
Чичарито
14
Чичарито
11
Гонсалес
6
Аднан
4
Гутьеррес
4
Гутьеррес
6
Аднан
55
Бальдисимо
21
Рапозо
21
Рапозо
55
Бальдисимо
2
Нервински
9
Бэйр
9
Бэйр
2
Нервински
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткепс
31
Gordon Wild
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
22
Давид Бингхэм
ВР
Главный тренер
Гильермо Скелотто
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
6
Дамиано Пекиле
ОП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
31
Gordon Wild
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
22
Давид Бингхэм
ВР
Остались в запасе
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
6
Дамиано Пекиле
ОП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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