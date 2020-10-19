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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Васко да Гама
Интернасьонал - Васко да Гама: обзор матча 19 октября 2020
Интернасьонал
19.10.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Васко да Гама
25'
Эденилсон
35'
Т. Гальярдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Васко да Гама
90'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
Андрей
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Р. Линдосо
87'
Замена
Р. Моледо
️️️️
М. Гильерме
87'
79'
Замена
V.
️️️️
М. Бенитес
Замена
A. D'Alessandro
️️️️
Т. Гальярдо
77'
Замена
Р. Дурадо
️️️️
Патрик
76'
70'
Замена
G. Parede
️️️️
M. Júnior
Желтая карточка
В. Куэста
68'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
A. Hernández
66'
45'
+2
Желтая карточка
L. Castán
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Гальярдо
35'
ГОЛ! 1:0!
Эденилсон
Пас отдал
Т. Гальярдо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
7
Мартин Бенитес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
7
Пеглоу
ЛВ
13
Родриго Дурадо
ОП
16
Нонато
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
90
Вилльям Потткер
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
11
Lucas Santos
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
23
Tiago Reis
ЦФ
3
Werley
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
2-2-2-1-3
14
Ломба
31
Куэста
23
Родиней
23
Зе Габриэл
23
Линдосо
88
Эденилсон
8
Патрик
95
Гильерме
91
Гальярдо
6
99
2-1-1-2-5
35
Миранда
17
Энрике
7
Андрей
22
Пикачу
7
Бенитес
11
Магно
14
Кано
11
Карлиньос
33
5
16
95
Гильерме
4
Моледо
4
Моледо
95
Гильерме
8
Патрик
13
Дурадо
13
Дурадо
8
Патрик
23
Линдосо
25
Пракседес
25
Пракседес
23
Линдосо
91
Гальярдо
10
10
91
Гальярдо
99
9
Алберто
9
Алберто
99
7
Андрей
8
Бастос
8
Бастос
7
Андрей
33
77
77
33
7
Бенитес
27
27
7
Бенитес
Остались в запасе
Интернасьонал
Васко да Гама
7
Пеглоу
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
27
Мойзес
ЛЗ
16
Нонато
ЦП
90
Вилльям Потткер
ПВ
9
Leandro Fernández
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
30
Лукао
ВР
23
Tiago Reis
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
3
Werley
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
38
Ygor Catatau
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
7
Пеглоу
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
27
Мойзес
ЛЗ
16
Нонато
ЦП
90
Вилльям Потткер
ПВ
9
Leandro Fernández
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
23
Tiago Reis
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
3
Werley
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
38
Ygor Catatau
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Интернасьонал - Васко да Гама
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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