Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Панетоликос
ПАС Ламия - Панетоликос: обзор матча 19 октября 2020
ПАС Ламия
19.10.2020, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Панетоликос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Панетоликос
90'
+5
Желтая карточка
Н. Вергос
Желтая карточка
M.
85'
Замена
A. Vasilogiannis
️️️️
М. Делетич
84'
Замена
M.
️️️️
B. Arabuli
75'
71'
Замена
Х. Мендоса
️️️️
Г. Арийиби
Желтая карточка
C. Bouloulis
63'
59'
Замена
Н. Вергос
️️️️
E. Pereyra
53'
Желтая карточка
E. Pereyra
Желтая карточка
G. Skondras
48'
Замена
C. Bouloulis
️️️️
Т. Василакакис
41'
Замена
B. Arabuli
️️️️
А. Караманос
41'
Желтая карточка
M. Iyaaba Asigba
23'
Желтая карточка
Л. Романич
21'
3'
Желтая карточка
Г. Лиавас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
29
Патрик Баанак
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Панетоликос
1
Christopher Knett
ВР
70
Антонио Яколиш
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
8
Далсью
ЦП
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
9
Miguel
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
5
Joaquín Arzura
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
4-1-1-4
1
Эпасси
29
Баанак
24
23
4
Адеджо
16
Бехарано
25
Василакакис
50
11
Караманос
9
Романич
7
Делетич
4-3-3
1
4
54
Лиавас
27
70
Яколиш
28
Арийиби
20
Диас
8
Далсью
44
17
0
11
Караманос
45
45
11
Караманос
25
Василакакис
12
12
25
Василакакис
7
Делетич
7
7
7
Делетич
9
9
17
9
Вергос
9
Вергос
17
28
Арийиби
10
Мендоса
10
Мендоса
28
Арийиби
Остались в запасе
ПАС Ламия
Панетоликос
18
Зисис Хацистравос
АП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
5
Joaquín Arzura
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
18
Зисис Хацистравос
АП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
Остались в запасе
5
Joaquín Arzura
ЦФ
0
J. Alvarez
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
6
Ayman Tahar
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАС Ламия - Панетоликос
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
Новости команд
Все
ПАС Ламия
Панетоликос
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
16
Чалов забил гол пяткой
2025.02.17 00:03
1
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
16
Чалов забил гол пяткой
2025.02.17 00:03
1
Чалов забил 5-й гол в сезоне
2025.02.16 22:58
1
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+