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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Атланта Юнайтед
Торонто - Атланта Юнайтед: обзор матча 19 октября 2020
Торонто
19.10.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
89'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Атланта Юнайтед
ГОЛ! 1:0!
П. Пьятти
Пас отдал
Р. Ларея
89'
81'
Желтая карточка
М. Робинсон
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
М. Дельгадо
78'
75'
Замена
М. Россетто
️️️️
Э. Ремеди
Замена
N. DeLeon
️️️️
T. Endoh
66'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
P. Mullins
66'
66'
Замена
Б. Леннон
️️️️
Д. Галлахер
66'
Замена
E. Torres
️️️️
J. Damm
46'
Замена
М. Морено
️️️️
E. Hyndman
46'
Замена
Э. Барко
️️️️
Д. Малрейни
Замена
Р. Ларея
️️️️
T. Gallacher
46'
Желтая карточка
O. Gonzalez
43'
Замена
M. Bradley
️️️️
Д. Осорио
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
47
Мо Адамс
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
6
F. Meza
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Торонто
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
11
Erickson Gallardo
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
90
Kevin Silva
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
18
Jeff Larentowicz
ЦП
10
Марселино Морено
АП
5
Эсекьель Барко
АП
16
L. Wyke
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
3-2-1-4
31
Вестберг
21
Ауро
34
26
8
Дельгадо
21
Осорио
10
Пьятти
3
13
8
Посуэло
31
2-2-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
2
Белло
47
Адамс
5
Ремеди
11
Малрейни
6
17
Галлахер
16
25
0
21
Осорио
4
4
21
Осорио
13
26
Нельсон
26
Нельсон
13
31
18
18
31
8
Дельгадо
6
Фрейзер
6
Фрейзер
8
Дельгадо
3
22
Ларея
22
Ларея
3
16
10
Морено
10
Морено
16
17
Галлахер
11
Леннон
11
Леннон
17
Галлахер
5
Ремеди
5
Россетто
5
Россетто
5
Ремеди
11
Малрейни
5
Барко
5
Барко
11
Малрейни
25
31
31
25
Остались в запасе
Торонто
Атланта Юнайтед
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
90
Kevin Silva
ЦФ
11
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
16
L. Wyke
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
18
Jeff Larentowicz
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
90
Kevin Silva
ЦФ
11
Erickson Gallardo
ЦП
Остались в запасе
16
L. Wyke
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
18
Jeff Larentowicz
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Торонто - Атланта Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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