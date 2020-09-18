август 2020
сентябрь 2020
Лига Европы (2020/2021), 2 раунд
Белоруссия. Высшая лига 2020, 24 тур
Казахстан. Премьер-лига 2020, 9 тур
Греция. Суперлига (2020/2021), 2 тур
Украина. Премьер-лига (2020/2021), 3 тур
Турция. Суперлига (2020/2021), 2 тур
18 сентября, пятница
20:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2020/2021), 8 тур
Португалия. Примейра (2020/2021), 1 тур
18 сентября, пятница
23:15
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2020/2021), 4 тур
Голландия. Эредивизие (2020/2021), 2 тур
Германия. Бундеслига (2020/2021), 1 тур
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 2 тур
18 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 6 тур
18 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2020/2021), 4 тур