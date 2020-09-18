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    Расписание матчей 18-09-2020

    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Европы (2020/2021), 2 раунд
    18 сентября, пятница
    11:00
    Рига
    1:0
    Тре Фиори
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 24 тур
    18 сентября, пятница
    16:30
    Смолевичи
    0:6
    Рух
    Матч завершен
    18 сентября, пятница
    18:30
    Неман
    2:0
    Минск
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 9 тур
    18 сентября, пятница
    18:00
    Окжетпес
    2:2
    Каспий
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 2 тур
    18 сентября, пятница
    19:00
    ПАОК
    1:1
    Атромитос
    Матч завершен
    18 сентября, пятница
    20:30
    Олимпиакос
    3:0
    Астерас
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 3 тур
    18 сентября, пятница
    19:00
    Днепр-1
    1:2
    Мариуполь
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 2 тур
    18 сентября, пятница
    20:00
    Йени Малатьяспор
    1:1
    Гезтепе
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 8 тур
    18 сентября, пятница
    20:00
    Краснодар
    7:2
    Химки
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 1 тур
    18 сентября, пятница
    21:00
    Фамаликан
    1:5
    Бенфика
    Матч завершен
    18 сентября, пятница
    23:15
    Витория Гимараеш
    0:1
    Белененсеш
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 4 тур
    18 сентября, пятница
    21:00
    Славия
    5:1
    Теплице
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 2 тур
    18 сентября, пятница
    21:00
    Венло
    1:1
    Утрехт
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 1 тур
    18 сентября, пятница
    21:30
    Бавария
    8:0
    Шальке-04
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 2 тур
    18 сентября, пятница
    21:45
    Ковентри
    3:2
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 6 тур
    18 сентября, пятница
    21:45
    Шарлеруа
    3:1
    Беерсхот-Вилрейк
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 4 тур
    18 сентября, пятница
    22:00
    Лион
    0:0
    Ним
    Матч завершен
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