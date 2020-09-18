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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Астерас
Олимпиакос - Астерас: обзор матча 18 сентября 2020
Олимпиакос
18.09.2020, пятница, 20:30
Греция. Суперлига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Астерас
60'
К. Фортунис
64'
Г. Масурас
89'
Г. Масурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Астерас
ГОЛ! 3:0!
Г. Масурас
89'
Замена
Кафу
️️️️
А. Бухалакис
86'
85'
Желтая карточка
J. Luis Valiente Gimenez
83'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Х. Мунафо
Замена
Бруно
️️️️
М. Вальбуэна
71'
68'
Замена
B. FernÃ¡ndez
️️️️
А. Риера
68'
Замена
Х. Регис
️️️️
Л. Тилика
ГОЛ! 2:0!
Г. Масурас
Пас отдал
М. Камара
64'
ГОЛ! 1:0!
К. Фортунис
Пас отдал
Рафинья
60'
50'
Желтая карточка
Х. Мунафо
Замена
Г. Масурас
️️️️
Л. Ранджелович
46'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Я. М'Вила
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
88
Кафу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
20
Хеск Регис
ЦФ
40
Сито
ЦФ
4-1-2-2-1
19
Цолакис
25
Холебас
35
Семеду
27
Ба
13
Рафинья
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
77
Ранджелович
19
Эль-Араби
2-3-1-4
1
Пападопулос
58
Пасалидис
27
Коцирас
3
Тасулис
6
8
Мунафо
7
Тилика
9
Барралес
23
Риера
15
97
77
Ранджелович
7
Масурас
7
Масурас
77
Ранджелович
41
Бухалакис
88
Кафу
88
Кафу
41
Бухалакис
6
М'Вила
7
Фортунис
7
Фортунис
6
М'Вила
28
Вальбуэна
7
Бруно
7
Бруно
28
Вальбуэна
8
Мунафо
17
Иглесиас
17
Иглесиас
8
Мунафо
23
Риера
44
44
23
Риера
7
Тилика
20
Регис
20
Регис
7
Тилика
Остались в запасе
Олимпиакос
Астерас
99
Уго Кюйперс
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
99
Антонис Цифцис
ВР
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
99
Уго Кюйперс
ЦФ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Олимпиакос - Астерас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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