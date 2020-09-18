Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Утрехт
Венло - Утрехт: обзор матча 18 сентября 2020
Венло
18.09.2020, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 2 тур
1 : 1
Завершен
Утрехт
8'
G. Hupperts
58'
Ш. Клайбер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Утрехт
82'
Замена
О. Буссаид
️️️️
Й. ван Овереем
81'
Замена
Э. Элиа
️️️️
М. Махи
Замена
J. Arias
️️️️
Г. Якумакис
79'
Желтая карточка
В. ван Крой
77'
68'
Замена
Д. Арзани
️️️️
Д. Керк
Замена
T. Dekker
️️️️
G. Hupperts
68'
58'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Клайбер
Пас отдал
М. Махи
Желтая карточка
D. Post
38'
ГОЛ! 1:0!
G. Hupperts
Пас отдал
Г. Якумакис
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
0
J. John
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Мимун Махи
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
34
Дави ван ден Берг
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
25
Leon Guwara
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
4-1-1-1-3
1
33
Пахоник
14
7
5
Гелми
8
Линтхорст
8
32
ван Крой
7
Якумакис
0
0
3-5-2
1
Пас
2
Клайбер
4
Хогма
33
Сент-Джаго
10
Махи
9
Керк
6
Махер
23
Рамселар
8
ван Овереем
86
Густафсон
4
7
Якумакис
25
25
7
Якумакис
0
6
6
0
8
ван Овереем
49
Буссаид
49
Буссаид
8
ван Овереем
9
Керк
15
Арзани
15
Арзани
9
Керк
10
Махи
11
Элиа
11
Элиа
10
Махи
Остались в запасе
Венло
Утрехт
38
Яхкуро Ремер
ПВ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
25
Leon Guwara
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
38
Яхкуро Ремер
ПВ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
25
Leon Guwara
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
АП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Венло - Утрехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
Новости команд
Все
Венло
Утрехт
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик
2020.10.24 19:26
9
«Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0
2019.12.22 21:30
15
Слуцкий: «Не обращаю внимания на рекорды, больше думаю о матчах»
2019.10.20 10:47
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Венло» и одержал четвертую победу подряд
2019.10.20 00:15
4
Эредивизие. «Аякс» благодаря разгрому «Венло» сместил «Витесс» с первого места
2019.08.17 22:27
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+