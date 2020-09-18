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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Химки
Краснодар - Химки: обзор матча 18 сентября 2020
Краснодар
18.09.2020, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
7 : 2
Завершен
Химки
19'
М. Берг
23'
В. Классон
45'
В. Классон
52'
Т. Вилена
62'
Р. Кабелла
75'
Д. Уткин
89'
М. Сулейманов
27'
А. Корян
42'
А. Корян (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Химки
ГОЛ! 7:2!
М. Сулейманов
89'
85'
Замена
И. Воробьев
️️️️
А. Корян
85'
Замена
Д. Казанцев
️️️️
И. Куат
Замена
М. Кутовой
️️️️
М. Берг
79'
76'
Замена
Е. Гапон
️️️️
А. Ломовицкий
Замена
М. Сулейманов
️️️️
В. Классон
76'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
Т. Вилена
76'
ГОЛ! 6:2!
Д. Уткин
Пас отдал
В. Классон
75'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Р. Кабелла
69'
Замена
И. Смольников
️️️️
К. Рамирес
69'
ГОЛ! 5:2!
Р. Кабелла
Пас отдал
В. Классон
62'
58'
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Полярус
ГОЛ! 4:2!
Т. Вилена
Пас отдал
К. Рамирес
52'
46'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
В. Дядюн
ГОЛ! 3:2!
В. Классон
Пас отдал
Р. Кабелла
45'
42'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Корян
27'
ГОЛ! 2:1!
А. Корян
Пас отдал
А. Трошечкин
ГОЛ! 2:0!
В. Классон
Пас отдал
М. Берг
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Берг
19'
Пенальти не реализован!
М. Берг
19'
18'
Желтая карточка
Д. Тихий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
8
Кристоффер Ольссон
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Исламбек Куат
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Химки
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
71
Данил Казанцев
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
95
Илья Воробьев
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
4-1-1-2-2
39
Сафонов
2
Рамирес
31
Кайо
14
Мартынович
98
Петров
8
Ольссон
52
Вилена
7
Классон
5
Кабелла
33
Берг
94
Вандерсон
4-1-2-2-1
22
Лантратов
87
Боженов
15
Данилкин
15
Тихий
30
Идову
5
Трошечкин
5
Куат
14
Полярус
77
Корян
11
Ломовицкий
17
Дядюн
33
Берг
90
Кутовой
90
Кутовой
33
Берг
52
Вилена
8
Сперцян
8
Сперцян
52
Вилена
2
Рамирес
8
Смольников
8
Смольников
2
Рамирес
5
Кабелла
47
Уткин
47
Уткин
5
Кабелла
7
Классон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
7
Классон
77
Корян
95
Воробьев
95
Воробьев
77
Корян
11
Ломовицкий
33
Гапон
33
Гапон
11
Ломовицкий
5
Куат
71
Казанцев
71
Казанцев
5
Куат
17
Дядюн
14
Сигневич
14
Сигневич
17
Дядюн
14
Полярус
10
Алиев
10
Алиев
14
Полярус
Остались в запасе
Краснодар
Химки
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
27
Андрей Мурнин
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
27
Андрей Мурнин
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Краснодар - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR - Сергей Иванов AVAR - Андрей Болотенков
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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