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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ним
Лион - Ним: обзор матча 18 сентября 2020
Лион
18.09.2020, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ним
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ним
Желтая карточка
Ж. Лукас
90'
+5
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Р. Шерки
87'
68'
Желтая карточка
Л. Фомба
Замена
Ж. Лукас
️️️️
М. Какере
62'
59'
Замена
М. Ахлинви
️️️️
С. Сарр
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Л. Дюбуа
56'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
52'
48'
Желтая карточка
А. Кубас
46'
Замена
Н. Ру
️️️️
Х. Дулевич
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
М. Корне
46'
Желтая карточка
М. Корне
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Жером Арпинон
Лион
1
Антони Расьоппи
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
18
Лука Буаде
ПП
14
Марко Маджуга
ПВ
77
Нассим Шадли
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
4-2-2-2
1
Лопеш
26
Бар
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
8
Какере
36
Гимарайнс
70
Корне
10
Шерки
10
Депай
9
Дембеле
4-2-3-1
30
Рейне
29
Пакье
4
Ландре
23
Бриансон
3
Мигель
20
Кубас
6
Сарр
8
Ферхат
11
Фомба
17
Дулевич
20
Рипар
15
Дюбуа
20
Дьоманде
20
Дьоманде
15
Дюбуа
8
Какере
6
Лукас
6
Лукас
8
Какере
10
Шерки
9
Кадевере
9
Кадевере
10
Шерки
70
Корне
9
Экамби
9
Экамби
70
Корне
6
Сарр
70
Ахлинви
70
Ахлинви
6
Сарр
17
Дулевич
26
Ру
26
Ру
17
Дулевич
Остались в запасе
Лион
Ним
1
Антони Расьоппи
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
14
Марко Маджуга
ПВ
45
Яссин Бенрау
АП
5
Кельян Гессум
ЦЗ
18
Лука Буаде
ПП
77
Нассим Шадли
ПВ
16
Люка Диас
ВР
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Остались в запасе
14
Марко Маджуга
ПВ
45
Яссин Бенрау
АП
5
Кельян Гессум
ЦЗ
18
Лука Буаде
ПП
77
Нассим Шадли
ПВ
16
Люка Диас
ВР
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Лион - Ним
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
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