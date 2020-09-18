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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Теплице
Славия - Теплице: обзор матча 18 сентября 2020
Славия
18.09.2020, пятница, 21:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
5 : 1
Завершен
Теплице
2'
П. Олаинка
13'
Н. Станчу
27'
П. Муса
52'
Т. Голеш
68'
Л. Такакш
63'
J. Mareš (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Теплице
83'
Замена
A. Ljevakovic
️️️️
P. Zitny
83'
Замена
A. Hycka
️️️️
P. Moulis
Желтая карточка
Я. Кухта
77'
Замена
С. Тецл
️️️️
Т. Голеш
76'
72'
Замена
J. Knapik
️️️️
Д. Трубац
Замена
Я. Кухта
️️️️
П. Муса
71'
ГОЛ! 5:1!
Л. Такакш
Пас отдал
П. Олаинка
68'
63'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
J. Mareš
Желтая карточка
В. Цоуфал
61'
Замена
О. Карафиат
️️️️
Я. Боржил
55'
Замена
О. Лингр
️️️️
Н. Станчу
55'
Замена
Л. Такакш
️️️️
П. Шевчик
55'
ГОЛ! 4:0!
Т. Голеш
Пас отдал
В. Цоуфал
52'
ГОЛ! 3:0!
П. Муса
27'
20'
Красная карточка
Д. Хайденрайх
ГОЛ! 2:0!
Н. Станчу
Пас отдал
В. Цоуфал
13'
13'
Замена
J. Mareš
️️️️
Я. Ржезничек
13'
Замена
П. Кодеш
️️️️
Е. Назаров
ГОЛ! 1:0!
П. Олаинка
Пас отдал
Л. Провод
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Теплице
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
0
A. Ljevakovic
ЦП
31
Jan Plachý
ЦФ
24
Besir Baftijar
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Колар
3
Голеш
15
Кудела
4
Зима
26
Боржил
34
Цоуфал
23
Шевчик
10
Станчу
99
Олаинка
17
Провод
9
Муса
3-3-5
8
Хайденрайх
17
9
Назаров
23
Маречек
29
27
Трубац
30
26
77
Вукадинович
37
Ржезничек
10
23
Шевчик
22
Такакш
22
Такакш
23
Шевчик
26
Боржил
44
Карафиат
44
Карафиат
26
Боржил
10
Станчу
32
Лингр
32
Лингр
10
Станчу
9
Муса
7
Кухта
7
Кухта
9
Муса
3
Голеш
11
Тецл
11
Тецл
3
Голеш
10
0
0
10
27
Трубац
22
22
27
Трубац
9
Назаров
16
Кодеш
16
Кодеш
9
Назаров
29
0
0
29
37
Ржезничек
11
11
37
Ржезничек
Остались в запасе
Славия
Теплице
8
Лукаш Масопуст
ПП
31
Пржемисл Коварж
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
31
Jan Plachý
ЦФ
24
Besir Baftijar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
8
Лукаш Масопуст
ПП
31
Пржемисл Коварж
ВР
Остались в запасе
31
Jan Plachý
ЦФ
24
Besir Baftijar
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Славия - Теплице
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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