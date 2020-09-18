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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Гезтепе
Йени Малатьяспор - Гезтепе: обзор матча 18 сентября 2020
Йени Малатьяспор
18.09.2020, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
30'
A. BÃ¼yÃ¼k (П)
19'
Х. Акбунар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Гезтепе
90'
+5
Замена
Тити
️️️️
Б. Идейе
88'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
З. Трипич
Замена
F. Zuqui
️️️️
U. Bulut
82'
Замена
Т. Хадебе
️️️️
К. Куэва
81'
Желтая карточка
A. Ildiz
78'
72'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
M. MossorÃ³
Замена
J. Lukoki
️️️️
М. Фофана
62'
46'
Замена
K. Sönmez
️️️️
Я. Каян
Желтая карточка
И. Чебаке
45'
+2
36'
Желтая карточка
Я. Каян
36'
Желтая карточка
С. Айдогду
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. BÃ¼yÃ¼k
30'
29'
Желтая карточка
И. Эгрибаят
19'
ГОЛ! 0:1!
Х. Акбунар
Пас отдал
С. Айдогду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
17
Гвидо Эррера
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
9
Umut Bulut
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
7
Berk Yıldız
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
61
Hakan Cinemre
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
4-4-2
17
Эррера
13
Акча
7
Фофана
15
Хафез
29
Чебаке
99
Куэва
19
55
Ндайшими
30
7
9
4-5-1
70
Эгрибаят
33
Нукан
33
Озтюрк
41
Эмир
7
Палули
10
8
Айдогду
7
Акбунар
10
Трипич
20
Каян
12
Идейе
9
8
8
9
99
Куэва
15
Хадебе
15
Хадебе
99
Куэва
7
Фофана
92
92
7
Фофана
10
Трипич
68
Бурекович
68
Бурекович
10
Трипич
20
Каян
6
6
20
Каян
10
27
Ндиайе
27
Ндиайе
10
12
Идейе
4
Тити
4
Тити
12
Идейе
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Гезтепе
92
Bülent Cevahir
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
7
Berk Yıldız
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
61
Hakan Cinemre
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
92
Bülent Cevahir
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
7
Berk Yıldız
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
Остались в запасе
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
61
Hakan Cinemre
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Йени Малатьяспор - Гезтепе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
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