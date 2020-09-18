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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс
Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 18 сентября 2020
Ковентри
18.09.2020, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
44'
М. Гудден
50'
К. О'Харе
84'
К. МакФадзин
41'
Л. Дайкс (П)
76'
Й. Барбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Б. Шиф
️️️️
Д. Шипли
90'
88'
Желтая карточка
Л. Уоллас
ГОЛ! 3:2!
К. МакФадзин
Пас отдал
Г. Хамер
84'
82'
Замена
Д. Томас
️️️️
И. Хаир
82'
Замена
Д. Болл
️️️️
Л. Амос
76'
ГОЛ! 2:2!
Й. Барбе
65'
Желтая карточка
И. Хаир
Желтая карточка
Д. Шипли
60'
ГОЛ! 2:1!
К. О'Харе
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Гудден
Пас отдал
Р. Гилс
44'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Дайкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Люк Амос
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ковентри
18
Бен Шиф
ОП
31
Thomas Bilson
ЦФ
3
Brandon Mason
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
15
Арамид Оте
ЦФ
4-1-2-2-1
20
Мароши
5
Эстигард
5
МакФадзин
5
Хайам
25
Дабо
38
Хамер
3
Гилс
24
Аллен
26
Шипли
17
О'Харе
24
Гудден
3-2-4-1
1
Ламли
16
Дикки
5
Барбе
3
Уоллас
26
Осайи-Самуэль
29
Какай
5
11
10
Хаир
10
Амос
13
Дайкс
26
Шипли
18
Шиф
18
Шиф
26
Шипли
10
Хаир
8
Томас
8
Томас
10
Хаир
10
Амос
4
Болл
4
Болл
10
Амос
Остались в запасе
Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс
31
Thomas Bilson
ЦФ
3
Brandon Mason
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
11
Пол Смит
ПВ
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
15
Арамид Оте
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
31
Thomas Bilson
ЦФ
3
Brandon Mason
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Остались в запасе
11
Пол Смит
ПВ
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
15
Арамид Оте
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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